سفارة مصر فى موسكو تستحدث خطاً ساخناً للتواصل مع السائحين الروس

كتب: محمد جمال

نشرت السفارة المصرية لدى موسكو منشوراً فى صفحتها الرسمية على "فيس بوك" أعلنت فيه عن الرقم الساخن للتواصل مع السائحين باللغة الروسية، وجاء في المنشور أنه اعتباراً من الأول من سبتمبر الجارى، تم إطلاق الخط الساخن (19654) باللغة الروسية للرد على أسئلة واستفسارات السائحين. ونشر البيان باللغتين الروسية والعربية.



بيان السفارة

وقال السفير المصري لدى موسكو، إيهاب نصر، بحسب "روسيا اليوم"، إن استحداث هذا الخط الساخن باللغة الروسية للاتصال من داخل جمهورية مصر العربية، يأتي "في إطار جهود وزارة السياحة لحل أى مشكلات يمكن أن يتعرض لها السائح الروسى أثناء تواجده على الأراضي المصرية.

وهو جزء من الجهود المصرية للترحيب بالسائحين الروس، ومساعدتهم دائماً على قضاء وقت ممتع، حيث كانت الوزارة قد أطلقت منذ شهر خطاً باللغة الإنجليزية".

وكانت شركات طيران روسية قد أعلنت عن إطلاقها رحلات طيران جديدة إلى المنتجعات المصرية، حيث ذكرت الوكالة الفيدرالية الروسية للنقل الجوي أن شركتي "إيروفلوت" و"S7" الروسيتين ستسيّران رحلات طيران من موسكو إلى الغردقة وشرم الشيخ، كما صرحت الوكالة أن شركة "روسيا" التي تنظّم رحلات الآن إلى مصر، بصدد زيادة عدد الرحلات إلى المنتجعات المصرية.

وشهدت المطارات المصرية انفراجة كبيرة مع هبوط أولى الرحلات للشركة الوطنية مصر للطيران بمطار الغردقة الجوى، كاملة العدد، والتى تقل 300 راكب روسى عادوا إلى مقصدهم الأول فى مصر بعد غياب دام لـ6 سنوات.

وكانت الرحلات المباشرة بين المدن الروسية والمنتجعات المصرية (شرم الشيخ- الغردقة) قد توقفت بعد الحادثة الشهير للطائرة الروسية، ولكن السلطات المصرية عملت دون كلل أو ملل وحدثت طفرة على جميع الأصعدة داخل المطارات المصرية، واجتازت وزارة الطيران والمطارات المصرية خلال الفترات الماضية العديد من التفتيشات الدولية، لتثبت أن مطاراتها مؤمنه دون تدوين أيه ملاحظات على هذه المطارات، حتى أعلن المهندس محمد سعيد محروس رئيس الشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، فى شهر يونيو الماضى أنهم لم يتلقوا أى ملاحظات من الوفد الأمنى الروسى الذى كان يفتش على مطارى الغردقة وشرم الشيخ فى هذا الوقت.