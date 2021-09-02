روسيا تدعو المجتمع الدولى إلى حظر تصدير الأسلحة إلى أوكرانيا

موسكو أ ش أ

دعت روسيا، المجتمع الدولى إلى فرض حظر على تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى كييف، على خلفية استمرار النزاع العسكرى فى منطقة دونباس جنوب شرقى أوكرانيا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا - فى تصريحات أوردتها قناة (روسيا اليوم) الإخبارية مساء اليوم الخميس - إن النزاع فى جنوب شرقى أوكرانيا لا يزال فى مرحلة "ساخنة"، على الرغم من الاهتمام البالغ داخل المجتمع بتسويته.

وأشارت إلى أن الرئيس الأوكرانى الحالى فلاديمير زيلينسكى ليس أول رئيس لدولته يشكل النزاع فى دونباس بالنسبة له عقبة لا يمكن التغلب عليها.

وحول المساعدات العسكرية الأمريكية إلى الحكومة الأوكرانية، أعربت زاخاروفا عن قلق موسكو إزاء خطوات واشنطن والأعضاء الآخرين فى حلف الناتو الرامية إلى "دعم نهج عسكرى عدوانى فى كييف".

وحذرت المتحدثة من أن هذه الخطوات تؤثر - بشكل سلبى للغاية - على جهود تسوية النزاع فى دونباس وتؤدى إلى تصعيد الأعمال القتالية، مضيفة أنه يتعين على المجتمع الدولى دون أدنى شك الاعتراف بحقيقة وجود حرب أهلية فى أوكرانيا والإصرار على فرض حظر على تصدير الأسلحة إلى دولة.. تقاتل مواطنيها".