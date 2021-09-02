رئيس جامعة كفر الشيخ: تخريج أول دفعة من كلية الذكاء الاصطناعى العام المقبل

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور عبد الرازق الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الجامعة هي الوحيدة في مصر التي لديها تخصص ذكاء اصطناعى من خلال كلية الذكاء الاصطناعى، حيث إن هناك 3 فرق داخل هذه الكلية، والعام المقبل سيكون هناك أول دفعة من خريجى كلية الذكاء الاصطناعى.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية ندى رضا، أن من سيتخرج من كلية الذكاء الاصطناعى سيكون خريج مصري بجودة عالمية في هذا المجال الهام، موضحا أن الذكاء الاصطناعى سيتضمن فرص توظيف واعدة للغاية ومصر تحتاجها وضمن خطط الدولة لتوطين ونقل التكنولوجيا ويكون لدينا كفاءات وخريجين مزودين بمهارات للمنافسة في سوق العمل المحلى والإقليمى والدولى وهذه ضمن رؤية مصر 2030.

وأوضح رئيس جامعة كفر الشيخ، أن هناك خطط استراتيجية ليكون الخريج ذو تعليم ذو جودة وتطبيقى ويكون منافس في سوق العمل ويستطيع أن يجد فرصة عمل لنفسه بعد التخرج .