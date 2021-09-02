جهاز تنمية المشروعات: إعداد دورات للشباب حول كيفية تحول فكرة المشروع لخطة عمل

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور رأفت عباس مدير القطاع المركزى للخدمات بجهاز تنمية المشروعات، إن الجهاز يساهم في توفير فكرة مشروع للشباب، موضحا أن الجهاز يساهم في تحويل الفكرة الخاصة بالمشروع لخطة عمل للشباب.

وأضاف مدير القطاع المركزى للخدمات بجهاز تنمية المشروعات، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الجهاز يوفر دورة تدريبية كجهاز بالمجان للشباب لمدة 5 أيام تساهم في أن يعرف الشباب كيف تكتب خطة عمل مناسبة له لفكرة مشروع.

وأوضح مدير القطاع المركزي للخدمات بجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز يساعد في سد فجوات خطة العمل لأفكار المشروعات لدى الشباب وتوجيه الشباب لجهات التمويل ونسهل حصول الشباب على الخدمات سواء مالية أو غير مالية.

وتابع مدير القطاع المركزى للخدمات بجهاز تنمية المشروعات: ليس هدفنا تسويق خدمات الجهاز ولكن توفير أفضل خدمة للمستثمر الصغير سواء بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال شركاء التنمية، وهناك تعاون وثيق بين الجهاز والجهات التي تقدم خدمات للمشروعات الصغيرة، مستطردا: عندما نتأكد من أن المستثمر الصغير لديه استعداد أن يكمل الطريق نقدم له كل المعونات الفنية والتمويلية ولا نكتفى أن نوفر له الخدمة فقط وأن نتابعه حتى نمو مشروعه.