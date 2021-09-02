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تسليم ألف أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام

الخميس، 02 سبتمبر 2021 09:24 م
تسليم ألف أسرة من عزبة أبو قرن بمصر القديمة وحدات مفروشة بالسلام شقق سكنية
كتب سيد الخلفاوى

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أكدت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن أجهزة محافظة القاهرة تمكنت من نقل 1000 أسرة من أصل 4750 أسرة ، وتن تسكينهم بمدينة معا، حيث تتسلم كل أسرة وحدة سكنية كاملة الفرش والمرافق.
 
وأضافت نائب محافظ القاهرة، لـ"اليوم السابع"، أنه من المقرر الانتهاء من إزالة العزبة بالكامل ونقل سكانها للوحدات الجديدة، خلال شهرين تقريبا، مشيرة إلى أن كل أسرة يتم نقلها لمدينة معا بالسلام، تتسلم وحدة مفروشة بالكامل وبها الأجهزة الكهربائية، وهناك نموذجين للوحدات، منها غرفتين وصالة وحمام ومطبخ، و3 غرف وصالة وحمام ومطبخ، وكلها مفروشة بالكامل.
 
و تم حصر سكان منطقة عزبة أبو قرن العشوائية بمصر القديمة وأسفر الحصر عن وجود 4750 أسرة مستحقة، و يتم نقلهم تباعا فور الإخلاء وقبل الهدم ، ويتم نقلهم لوحدات مجهزة ومفروشة بالكامل بمشروع معا لتطوير العشوائيات بالسلام.
 
وشهدت منطقة الفسطاط أعمال تطوير كبيرة حيث تم تطوير المنطقة المحيطة بمتحف الحضارات و تم تنفيذ مشروع تطوير بحيرة عين الحياة والذى قارب على الافتتاح، لتتغير ملامح المنطقة بالكامل بين ليلة وضحاها .
 

عزبة ابو قرن

بطن البقرة

تطوير العشوائيات

حي الاسمرات

مدينة الاسمرات

العشوائيات

حياة كريمة

محافظة القاهرة

القاهرة

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