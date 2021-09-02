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المترو: تعديل ساعات العمل بالخط الثالث السبت المقبل لتبدأ من 6 صباحا بدلا من 5

الخميس، 02 سبتمبر 2021 08:07 م
المترو: تعديل ساعات العمل بالخط الثالث السبت المقبل لتبدأ من 6 صباحا بدلا من 5 مترو الانفاق - أرشيفية
كتب رضا حبيشى

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أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق، أنه تقرر إجراء تعديل في مواعيد العمل ببعض محطات الخط الثالث لمترو الأنفاق.
 
وقالت الشركة في بيان لها مساء اليوم الخميس، إنه تم تعديل ساعات العمل بمحطات "عدلي منصور والهايكستيب، وعمر بن الخطاب وقباء"، لتبدء من الساعة السادسة صباحا بدلا من الخامسة صباحا، وذلك اعتبارا من السبت الموافق 4 سبتمبر وحتى الجمعة 17 سبتمبر 2021.
 
وأرجعت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق التابعة لوزارة النقل في بيانها إلى أن السبب يرجع إلى أعمال الإنشاءات التي تقوم بها الشركة المسئولة عن إدارة وتشغيل الخط الثالث للمترو بمحطة عدلي منصور.

مترو الانفاق

مترو

محطة عدلى منصور

مترو الخط الثالث

اليوم السابع بلس

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