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العربية: 25 قتيلا على الأقل نتيجة إعصار أيدا فى نيويورك

الخميس، 02 سبتمبر 2021 11:58 م
العربية: 25 قتيلا على الأقل نتيجة إعصار أيدا فى نيويورك إعصار
كتب أحمد عرفة

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أكدت قناة العربية، في خبر عاجل لها منذ قليل، سقوط 25 قتيلا على الأقل نتيجة إعصار أيدا في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.
 
وفى وقت سابق، أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن خالص التعازي والمواساة للولايات المتحدة الأمريكية، حكومةً وشعباً، وذوي الضحايا الأبرياء جرّاء العواصف والفيضانات الناتجة عن إعصار آيدا الذي ضرب مناطق بالولايات المتحدة الأمريكية وأسفر عن عدد من الوفيات والجرحى، متمنيةً سرعة الشفاء لكافة المصابين.
 
وأكدت مصر، حكومةً وشعباً – بحسب بيان لوزارة الخارجية المصرية - تضامنها ووقوفها مع حكومة وشعب الولايات المتحدة الأمريكية في هذا المصاب الأليم.
 

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