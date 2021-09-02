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التعليم: افتتاح مدرسة رسمية دولية بنظام الـIG بالعاصمة الإدارية.. صور

الخميس، 02 سبتمبر 2021 10:00 م
التعليم: افتتاح مدرسة رسمية دولية بنظام الـIG بالعاصمة الإدارية.. صور مدرسة رسمية دولية بنظام الـ ig
كتب محمود طه حسين

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أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أنه فى إطار حرص الوزارة على الارتقاء بجودة التعليم المصرى، وتقديم خدمات تعليمية متميزة والتوسع بالتعليم الدولى الرسمى، تفقد الدكتور رضا حجازى، نائب وزير التربية والتعليم، المشرف على مشروع المدارس الرسمية الدولية مدرسة العاصمة الرسمية الدولية، والتى سيتم افتتاحها كمدرسة رسمية دولية ضمن مشروع المدارس الرسمية الدولية، وسيتم  تشغيل المدرسة كمدرسة رسمية دولية بنظام (IG) .

وأكد الدكتور رضا حجازى، اهتمام القيادة السياسية بمشروع المدارس الرسمية الدولية، حيث تم التوسع فى هذا المشروع خلال السنوات القليلة الماضية، وذلك لتقديم خدمة تعليمية متميزة، فقد تم افتتاح (15) مدرسة رسمية دولية حتى الآن، كما أوضح أن المدرسة الجديدة تقع فى مركز متوسط بالعاصمة الإدارية فهى تخدم طلاب مدن القاهرة الجديدة والشروق ومدينتى وبدر فهى تقع على مسافة قريبة من الجميع وتحتوى المدرسة على 56 فصلا تعليميا وحجرات أنشطة ومساحة افنية كبيرة تتسع للعديد من ممارسة الأنشطة بها.

من جانبه، قال نادر يونان، مجلس إدارة مؤسسة أصحاب المدارس الدولية والمسئولة فنيا عن مشروع المدارس الرسمية الدولية، إن المؤسسة سوف توفر وسائل مواصلات لنقل الطلاب إلى مدن الشروق وبدر ومدينتى وتدريب المعلمين على أحدث النظم للتعليم البريطانى.

ورافق نائب الوزير فى جولته، اللواء يسرى سالم رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية ومحمد عطية مدير مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، وأيمن موسى مدير عام إدارة القاهرة الجديدة التعليمية.

 
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التربية والتعليم

العاصمة الإدارية

المدارس الدولية الحكومية

افتتاح مدرسة دولية حكومية بالعاصمة الإدارية

اليوم السابع بلس

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