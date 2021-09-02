الأمم المتحدة تعلن استئناف الخدمات الجوية الإنسانية إلى أفغانستان

كتب أحمد عرفة

أعلنت منظمة الأمم المتحدة، استئناف الخدمات الجوية الإنسانية إلى أفغانستان، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أكدت وزارة الخارجية الروسية اليوم /الخميس/ أن موسكو ستدرس احتمال الاعتراف بسلطة حركة طالبان في أفغانستان بعد تشكيل حكومة تشمل جميع الأطراف في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم الوزارة ماريا زاخاروفا - خلال مؤتمر صحفي نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية - "ندعو إلى تشكيل حكومة ائتلافية تشمل جميع الأطراف وتشارك فيها كل القوى العرقية والسياسية بما في ذلك الأقليات القومية، لهذا السبب ستصبح مسألة الاعتراف الرسمي بالسلطات الأفغانية مطروحة بعد استكمال هذه العملية".