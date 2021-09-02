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افتتاح معرض منتجات يدوية لـ"سيدات الفيوم" فى الإسكندرية.. فيديو وصور

الخميس، 02 سبتمبر 2021 06:52 م
افتتاح معرض منتجات يدوية لـ"سيدات الفيوم" فى الإسكندرية.. فيديو وصور جانب من المعرض
الإسكندرية - أسماء على بدر

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قدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً، اليوم الخميس، من افتتاح معرض المنتجات اليدوية بالإسكندرية لسيدات مصر من محافظة الفيوم.

وافتتح الدكتور محمد عماد، نائب محافظة الفيوم، معرض المنتجات اليدوية بمشاركة عدد من سيدات مصر المبدعين في التصنيع اليدوي من الخزف والفن التشكيلي وغيرهما.

وأشاد الدكتور محمد عماد، بالتعاون المثمر بين محافظة الفيوم ونادي السيارات المستضيف للمعرض، لافتا إلى أن المعرض أيضا يهدف إلى الترويج للمناطق السياحية بمحافظة الفيوم.

وأعرب المنتجون، عن سعادتهم للمشاركة بتراث محافظة الفيوم وما اشتهر به من صناعات يدوية في معرض بعروس البحر المتوسط.

احدي الخوف اليدوية بالمعرض
احدي الخوف اليدوية بالمعرض

 

احدي العارضات
احدي العارضات

 

افتتاح الدكتور محمد عماد للمعرض
افتتاح الدكتور محمد عماد للمعرض

 

سيدة من العارضات لمنتجاتها
سيدة من العارضات لمنتجاتها

 

نائب الفيوم يفتتح المعرض
نائب الفيوم يفتتح المعرض

 

نائب محافظة الفيوم
نائب محافظة الفيوم

الإسكندرية

محافظة الإسكندرية

الفيوم

محافظة الفيوم

اخبار المحافظات

منتجات يدوية

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