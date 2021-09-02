اعرف فوائد تمارين التمدد اليومية لكبار السن

كتبت فاطمة خليل

تمارين التمدد أو الإطالة جزءاً مهماً من اللياقة البدنية لجميع الأعمار، ولكن تزداد أهمية هذه التمارين لكبار السن، حيث إنها تقلل من خطر الإصابات التي قد يتعرضون لها، وتعمل تمارين الإطالة أيضًا على تحسين نطاق حركتك، لأنه كلما زادت قدرة عضلاتك على الحركة، كان من الممكن أن تتمرن بشكل أفضل، في هذا التقرير نتعرف على فوائد تمارين التمدد اليومية لكبار السن، بحسب موقع "eat this".

وتمارين الإطالة مهمة في الستينيات من العمر وما بعدها، لأنها تساعد في مواجهة بعض التدهور الجسدي الطبيعي الذي يحدث مع التقدم في السن.



تمارين التمدد

تمارين الإطالة تدعم قدرتك على الحركة

مع تقدمك في العمر ينخفض ​​نطاق حركتك بشكل طبيعي، حيث تفقد كتلة العضلات بشكل طبيعي، ويمكن أن تصبح العضلات والمفاصل أكثر تيبسًا بمرور الوقت، مما يجعل من الصعب التنقل.

فوائد تمارين التمدد اليومية لكبار السن

وتمرين التمدد - جنبًا إلى جنب مع التمارين الرياضية الأخرى يمكن أن يدعم ويحسن الحركة وفقًا لـ Harvard Health ، يساعد شد العضلات في إطالة عضلاتها، مما يجعلها أكثر مرونة وقدرة على الانقباض بشكل أفضل هذا يساعد في دعم الحركة الأسهل.

يمكن أن تحسن التوازن



يمكن أن تؤدي مشكلات عدم التوازن إلى حالات السقوط بين كبار السن التي تسبب الكسور لهم، كما إن ممارسة تمارين التمدد بانتظام يمكن أن يساعد في تحسين التوازن.



تمارين التمدد لكبار السن

تمارين التمدد تحسن الدورة الدموية



التمدد يمكن أن يساعد في تحسين الدورة الدموية، وهو أمر أساسي لكبار السن الذين قد يكونون أكثر خمولاً، حيث وجدت دراسة صغيرة أجريت عام 2020 في مجلة علم وظائف الأعضاء أن الأشخاص الذين قاموا بتمارين إطالة الساق خمس مرات في الأسبوع لمدة 12 أسبوعًا كان لديهم تدفق دم أفضل وتيبس أقل من الأشخاص الذين لم يمارسوا تمارين الإطالة.

كما كان لديهم ضغط دم أقل مما كان عليه في بداية الدراسة وفقًا لـ Harvard Health ، يعتقد الباحثون أن تمدد الجزء السفلي من الجسم قد يضغط على الشرايين في الساقين، مما يجبرهم على التمدد للسماح بزيادة تدفق الدم.

تقول الكلية الأمريكية للطب الرياضي (ACSM) أنه يجب على الأشخاص ممارسة تمارين الإطالة مرتين إلى ثلاث مرات في الأسبوع على الأقل، ولكن تمارين الإطالة اليومية "أكثر فعالية".