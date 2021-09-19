اليوم السابع
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5 قطاعات تستحوذ على الاستثمارات الحكومية خلال 2021/ 2022 تعرف عليها

الأحد، 19 سبتمبر 2021 06:12 م
5 قطاعات تستحوذ على الاستثمارات الحكومية خلال 2021/ 2022 تعرف عليها وزارة التخطيط
كتبت أسماء أمين

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تعمل الحكومة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطن  من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالي، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية؛

كما تحرص على استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة، وقدر حجم الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات العامة للعام الجاري20/2021 (والتى بلغت 637 مليار جنيه).

فقد استحوذت 5 قطاعات على نحو 72% من جملة الاستثمارات

 1 - بلغت حجم الاستثمارات في خدمات التنمية البشرية 338 مليار جنيه.

2 - النقل والتخزين 245 مليار جنيه.

3 - الأنشطة العقارية وأعمال البناء 132 مليار جنيه .

4 - الصناعات التحويلية غير البترولية 109 مليارات جنيه الزراعة 74 مليار جنيه.


وزارة التخطيط

الاستثمارات الجديدة

قطاعات الاستثمار

الصناعة

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