5 قطاعات تستحوذ على الاستثمارات الحكومية خلال 2021/ 2022 تعرف عليها

كتبت أسماء أمين

تعمل الحكومة المصرية على تحسين مستوى معيشة المواطن من خلال الخطوات الجادة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي وتحقيق التنمية المستدامة عن طريق تقليل العجز المالي، والحد من معدلات التضخم، وزيادة معدلات النمو، وتعزيز قيمة العملة المحلية؛

كما تحرص على استمرار الطفرة المحققة في الاستثمارات العامة، وقدر حجم الاستثمارات العامة في خطة هذا العام بنحو 933 مليار جنيه بنسبة زيادة 46% عن الاستثمارات العامة للعام الجاري20/2021 (والتى بلغت 637 مليار جنيه).

فقد استحوذت 5 قطاعات على نحو 72% من جملة الاستثمارات

1 - بلغت حجم الاستثمارات في خدمات التنمية البشرية 338 مليار جنيه.

2 - النقل والتخزين 245 مليار جنيه.

3 - الأنشطة العقارية وأعمال البناء 132 مليار جنيه .

4 - الصناعات التحويلية غير البترولية 109 مليارات جنيه الزراعة 74 مليار جنيه.