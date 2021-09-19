اليوم السابع
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وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج

الأحد، 19 سبتمبر 2021 06:26 م
وكيل الأزهر يعتمد نتيجة الشهادتين الابتدائية والإعدادية لأبنائنا في الخارج الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر الشريف
كتب لؤى على

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اعتمد الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف اليوم الأحد، نتيجة امتحان الدور الثاني للشهادتين الابتدائية والإعدادية لـ"أبنائنا في الخارج" للعام الدراسي 2020/2021 م.
 
كما اعتمد نتيجة امتحانات الدور الأول لـ"أبنائنا في الخارج" لكل صفوف النقل بالمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية.
 
ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المتقدمين للامتحان في الخارج بالسفارات المصرية للعام الدراسي 2020/2021م، بالشهادة الابتدائية 25 طالب وطالبة، بينما بلغ اجمالي عدد الطلاب والطالبات المتقدمين للامتحان بالشهادة الإعدادية 10 طلاب، وقد بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الابتدائية 99%، في حين بلغت نسبة النجاح العامة للشهادة الإعدادية 100%.
 
 

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