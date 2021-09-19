اليوم السابع
Ads
الإثنين، 20 سبتمبر 2021 01:24 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

وزيرة البيئة: لدينا مصانع تنتج بلاستيك قابلا للتحلل وإعادة التدوير

الأحد، 19 سبتمبر 2021 10:31 م
وزيرة البيئة: لدينا مصانع تنتج بلاستيك قابلا للتحلل وإعادة التدوير ياسمين فؤاد
كتب محمد شرقاوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ كان منذ فترة طويلة جدا للحفاظ على البحار والمحيطات من المواد الملوثة، وإن هناك تكليف بإعداد استراتيجية وطنية للحد من استخدام أكياس البلاستيك في البحار، مضيفة: لدينا مصانع تنتج بلاستيك قابل للتحلل وإعادة التدوير. 
 
وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "بدأنا مع كورونا فى البحر الأحمر والإسكندرية نعمل مع المجتمع المدنى لتنظيف قاع البحر، وتم تنفيذ أكبر حملة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية بطول 5 كيلو على 8 شواطئ، وهناك فصل وإعادة تدوير للمخلفات التى يتم تجميعها، وهذا يساعد على رفع الوعى مش وسائل إعلامية فقط". 
 
وتابعت: "الوعى يساعد فى فكرة عدم رمى المخلفات على البحر حتى لا تتأثر الأسماك، والمبادرات تعمل على مدار السنة تحت مبادرة اتحضر للاخضر، وأن البيئة تعمل على مخلفات الهواء، وأننا نعلم المواطن كيفية استخدام المخلفات، وأننا نحاول عدم استخدما الأكياس احادية الاستخدام، ولابد من عمل تحول الصناعات". 
 
وأوضحت : "طول ما هناك توفير فرص عمل للشباب والعمل على رفع الوعى بالمشاركة هنقصر على نفسنا لتغير الوعى اللى هناخد فيه 15 او 20 سنة هنختصرة فى وقت قليل جدا".

وزيرة البيئة

مصانع البلاستيك

اعادة تدوير المخلفات

ياسمين فؤاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

وزيرة البيئة: قمنا بأكبر حملة لتنظيف الشواطئ.. ونسعى لتسجيلها بموسوعة جينيس

الأحد، 19 سبتمبر 2021 09:45 م

وزيرة البيئة تدعو لتوحيد الصوت الأفريقى لمواجهة تغير المناخ

السبت، 18 سبتمبر 2021 12:39 م

وزيرة البيئة تشهد توقيع اتفاقية مشروع إدارة تلوث الهواء وتغير المناخ فى القاهرة

الخميس، 16 سبتمبر 2021 12:00 م

وزيرة البيئة: التغيرات المناخية كانت أحد تحديات تقرير التنمية البشرية

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 09:35 م

وزيرة البيئة: مصر تستكمل مسيرتها نحو البناء للأفضل رغم جائحة كورونا

الأربعاء، 15 سبتمبر 2021 09:50 ص



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة