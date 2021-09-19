وزيرة البيئة: لدينا مصانع تنتج بلاستيك قابلا للتحلل وإعادة التدوير

كتب محمد شرقاوى

قالت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، إن اليوم العالمى لتنظيف الشواطئ كان منذ فترة طويلة جدا للحفاظ على البحار والمحيطات من المواد الملوثة، وإن هناك تكليف بإعداد استراتيجية وطنية للحد من استخدام أكياس البلاستيك في البحار، مضيفة: لدينا مصانع تنتج بلاستيك قابل للتحلل وإعادة التدوير.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامى يوسف الحسينى عبر برنامجه التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية: "بدأنا مع كورونا فى البحر الأحمر والإسكندرية نعمل مع المجتمع المدنى لتنظيف قاع البحر، وتم تنفيذ أكبر حملة لتنظيف الشواطئ بالإسكندرية بطول 5 كيلو على 8 شواطئ، وهناك فصل وإعادة تدوير للمخلفات التى يتم تجميعها، وهذا يساعد على رفع الوعى مش وسائل إعلامية فقط".

وتابعت: "الوعى يساعد فى فكرة عدم رمى المخلفات على البحر حتى لا تتأثر الأسماك، والمبادرات تعمل على مدار السنة تحت مبادرة اتحضر للاخضر، وأن البيئة تعمل على مخلفات الهواء، وأننا نعلم المواطن كيفية استخدام المخلفات، وأننا نحاول عدم استخدما الأكياس احادية الاستخدام، ولابد من عمل تحول الصناعات".

وأوضحت : "طول ما هناك توفير فرص عمل للشباب والعمل على رفع الوعى بالمشاركة هنقصر على نفسنا لتغير الوعى اللى هناخد فيه 15 او 20 سنة هنختصرة فى وقت قليل جدا".