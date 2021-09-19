هيئة النظافة بالقاهرة عن استغلال ملابس العمال فى التسول: "مش تبعنا"

كتب سيد الخلفاوى

أكد اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أن المتسولين بملابس عمال النظافة ليسوا تابعين للهيئة، قائلا: "مش تبعنا، وعمال الهيئة ليسوا في حاجة لمد أيديهم، ولا يحتاجون سوق التقدير المعنوى من المواطنين والابتسامة في وجههم، والمساعدة بعدم إلقاء أي مخلفات على الأرض".





وطالب رئيس هيئة النظافة بالقاهرة، المارة بالتواصل مع الهيئة والإبلاغ عن أي مخالفات أو شكاوى بالاتصال على الخط الساخن 15264، لافتا إلى أن هناك تحسنا شديدا فى منظومة النظافة بالعاصمة، خاصة مع بدء التعاون بين الشركات الجديدة ووزارة التنمية المحلية ووزارة البيئة ومحافظة القاهرة.



وفى السياق أوضح الشرشابى أن الهيئة لديها أحدث الأجهزة والمعدات التي تستطيع من خلالها رفع 18 ألف طن قمامة يوميا من المحافظة خلال الفترة الراهنة، وأنه جرى التعاقد على إنشاء مصانع لتدوير القمامة، ثم بدأنا في تطوير البنية الأساسية وتحديد نقط تجمع القمامة للتخلص منها.