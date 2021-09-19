هزم الإدمان وأصبح بطلا رياضيا.. تجربة ملهمة للأول على الجمهورية فى الكيك بوكس

قدم تليفزيون اليوم السابع بثا مباشرا من داخل مركز الهزيمة بسمالوط التابع لصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى الذى ترأسه السيدة نفين القباج وزير التضامن الاجتماعى ورئيس مجلس إدارة الصندوق وذلك بعد حصول اللاعب حسام محمد حسين، أحد المتعافين من الإدمان، على المركز الأول فى بطولة الجمهورية للدرجة الثانية فى لعبة" الكيك بوكس"

قال حسام بدأت أتعاطى فى سن صغيرة حتى 20عاما، ثم بدأت الحياة وكأنها مأساة بالنسبة لى، وحاولت الإقلاع عنه من أجل أولادى وزوجتى ونفسى، حتى أخبرنى أحد الأصدقاء عن المركز وقمت بالاتصال بالخط الساخن ووصلت إلى هنا.

وأضاف وصل الأمر أن أسرتى والدى ووالدتى كانا يعاملاننى بقسوة بسبب ذلك الإدمان، لكن مع دخول المركز بدأت فى التحسن وبدأت أمارس الرياضة، خاصة أن المركز هنا يوفر كل شىء حتى الترقية والرياضة شجعونى على العودة إلى اللعب من جديد والاشتراك فى بطولة الجمهورية.

وقال أحلم ببطولة العالم وتحقيق ميدالية، وأنا الآن أعمل مدربا بأحد الأندية بالمنيا وأعمل على نفسى وأؤدى التمرينات بشكل قوى حتى أحقق حلمى فى رفع كأس العالم.