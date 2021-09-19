نقل الشاب عمرو مريض اعوجاج العظام إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.. لايف

بنى سويف - هانى فتحى

قدم اليوم السابع بثا مباشرا لنقل الشاب عمرو حسين فهيم والذى يعانى من اعوجاج فى عظام القدم إلى مستشفى بنى سويف التخصصى استجابة من الدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بمحافظة بنى سويف، ونقلت سيارة إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف الشاب عمرو حسين فهيم. من منزله إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

قدم اليوم السابع بثا مباشرا أمس من داخل منزل الشاب عمرو حسين فهيم 31 سنة من حى الجزيرة المرتفعة بمدينة بنى سويف، والذى يعانى من اعوجاج عظام الساق، نتيجة وجود مرض نادر يجعله عاجزا عن الوقوف.

والتقى اليوم السابع مع الشاب عمرو حسين فهيم الحاصل على دبلوم فنى، والذى قال إنه أصيب فى عمر 12 سنة، باعوجاج فى الفخذ الأيمن، و عظام الساق، ثم انتقل الألم إلى الساق اليسرى، التى أصابها إعوجاج فى العظام.

وأضاف عمرو أنه أجرى عملية تعديل عظام فى الساق اليمنى، والساق اليسرى، وتركيب شرائح ومسامير، مشيرا الى انه فوجىء باعوجاج مرة اخرى.

واكد عمرو ان الاعوجاج جاء مرة اخرى منذ ثلاث سنوات واصبح ملازم الفراش مشيرا الى ان الاطباء بمحافظة بنى سويف اختلفوا فى التشخيص فالبعض اكد انها هشاشة العظام، والبعض شخصها على انها نقص المناعة مناشدا المسؤولين بنقلة الى القاهرة فى احدى المستشفيات الكبرى بالقاهرة لأجراء الفحوصات الطبية له وتقديم العلاج لها .