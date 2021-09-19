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محافظ مطروح: سننتهى من إنشاء فرع دار الإفتاء بالمحافظة خلال 3 أشهر

الأحد، 19 سبتمبر 2021 07:20 م
محافظ مطروح: سننتهى من إنشاء فرع دار الإفتاء بالمحافظة خلال 3 أشهر خالد شعيب محافظ مطروح
كتب أحمد عرفة

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أكد خالد شعيب محافظ مطروح، أن فرع دار الإفتاء بمحافظة مطروح سيقام بجوار مكتبة مصر العامة في مدينة مرسى مطروح، على مسافة 135 مترا على دورين وسيشمل كافة التجهيزات.

وأضاف محافظ مطروح ، خلال قناة إكسترا نيوز، أن إنشاء فرع دار الإفتاء بمحافظة مطروح سيتكلف 2 مليون و 200 ألف ،متابعا: سننتهى من إنشاء فرع دار الإفتاء بالمحافظة خلال 3 أشهر .

وتابع محافظ مطروح: نشكر مفتى الجمهورية الدكتور شوقى علام، على اختيار محافظة مطروح لإنشاء فرع لدار الإفناء ونبارك أهالى مرسى على الجهود التي سينفذها هذا الفرع  لخدمة مواطني مطروح.

 


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