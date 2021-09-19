محافظ بنى سويف: تنفيذ مشروع تنموى لـ 13 جمعية فى مجال التنمية الزراعية

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف على أن منظومة العمل التى تعمل من خلالها المحافظة فى الوقت الحالى من أهم أدواتها تعظيم دور المجتمع المدنى بكافة أنواعه وسواء كان محليا أو دوليا، وذلك من منطلق أن المجتمع شريك أساسى ومحورى فى تحقيق التنمية التى تستهدفها الرؤية التنموية 2030 التى تشهد رعاية واهتمام القيادة السياسية.

جاء ذلك خلال مناقشته لجهود المجتمع المدنى فى دعم الإستراتيجية الاقتصادية التى تنفذها المحافظة من خلال تضافر كافة الجهود، حيث قدم مدير الوحدة الاقتصادية الدكتور علاء سعيد تقريرا تفصيليا عن نتائج التعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولى giz فى مجال التعاون فى دعم مكون البناء المؤسسى للجمعيات والمؤسسات الأهلية والزراعية ومكون رفع الوعى المجتمعى.

أشار محافظ بنى سويف إلى أن هذا التعاون يأتى فى إطار تعظيم الاستفادة من الاتفاق بين الدولة المصرية ودولة ألمانيا بناء عن قرار جمهورى بشأن التعاون الفنى والموقع بين الطرفين فى عام 2018، والذى يستهدف التعاون والدعم المتبادل فى مجموعة من المشروعات التنموية من بينها مشروع الابتكار الزراعى والذى تقوم حاليا بتنفيذه الوكالة الألمانية والذى يهدف إلى زيادة دخل المزارعين ذوى الحيازات الصغيرة من خلال تبنى أفكار الابتكار الزراعى وتطبيقها خلال مراحل الإنتاج والحصاد وما بعد الحصاد من خلال الشراكة مع الجمعيات والمؤسسات العاملة فى هذا المجال.

وعن تفاصيل المشروع ناقش المحافظ آليات العمل والموقف التنفيذى للبرامج والمشروعات المستهدفة، خاصة وأن المشروع يدعم المزارعين والجمعيات والمؤسسات الشريكة والشركات الصغيرة والمتوسطة عن طريق التدريب والدعم الفنى والتنظيمى فيما يتعلق بمجالات الإبتكار التكنولوجى وتعزيز قدرات التسويق وتويع قنوات البيع.

يتم ذلك من تنفيذ برنامج متكامل لدعم مكون بناء القدرات المؤسسية للجمعيات الشريكة، لتكون مؤهلة من خلال امتلاكها للأدوات والإستراتجيات المناسبة فى تنفيذ المشروع بكل أهدافه، لجنى ثمار تلك الجهود حسب المستهدف، وذلك من خلال اختيار 13 جمعية أهلية وزراعية وتم تحديد الاحتياجات المؤسسة لهذه الجمعيات سواء الحكومية أو المجتمعية.

وتضمن البرنامج لبناء القدرات المؤسسية عقد ورش عمل تشمل الموضوعات التالية: التخطيط الإستراتيجى، وإدارة المشروعات، وتعبئة الموارد المجتمعية، وتنمية الموارد البشرية، وإدارة المتطوعين، والإدارة المالية، والتفاوض والتسويق، حيث شارك فى التدريب 163 مواطنا (رؤساء جمعيات أو مسئولى العمل الأهلى فى هذا المجال بكل جمعية مشاركة ).

وفيما يتعلق بأنشطة رفع الوعى المجتمعى، تم إعداد وإخراج عرض مسرحى باسم خير بلدنا، يناول فى إطار فكاهى قضية تفتيت الرقعة الزراعية، وأهمية توحيد الزراعات ليكون لصغار المزارعين فرصة أكبر فى بيع محصولهم، حيث تم عقد 12 عرض مسرحى وبلغ عدد الحضور 2700 مواطن من 12 قرية.