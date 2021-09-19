محافظ الغربية يوافق على تطوير مرفق النقل الداخلى بطنطا والمحلة

الغربية عادل ضرة

ترأس الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماع المجلس التنفيذى للمحافظة بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، اللواء حسين الجندى السكرتير العام للمحافظة، السكرتير العام المساعد ومديرى المديريات ورؤساء المراكز والمدن والأحياء، وخلال الاجتماع ناقش المجلس ثلاثة وعشرين موضوعًا تم الموافقة على 16 قرار وتأجيل 5 قرارات أخرى لمزيد من الدراسة ورفض 2 قرار.

وكانت أهم القرارت التى وافق عليها المجلس هى تطوير مرفق النقل الداخلى بالمحلة الكبرى وطنطا من خلال الشركة الإنجليزية للنقل الجماعى مع الإبقاء على تبعية ملكية الأرض أو الممتلكات للمحافظة وإعادة تأهيل وتوظيف العاملين بالمرفق دون المساس بوضعهم القانوى وتمويل راتبهم بالكامل من قبل الشركة من مواردها الذاتية.

يذكر أن هذا المرفق يسبب خسائر للمحافظة بقيمة تقارب الـ20 مليون جنيه سنوياً، حيث يعمل 250 عاملا فى مرفق المحلة ولا توجد أى سيارة تعمل داخل المرفق، وعرضت المحافظة المرفق للتطوير على الشركات الخاصة وتقدمت الشركة الإنجليزية بعرض يشمل تسيير 200 سيارة جديدة موديل 2021 مكيفة مع زيادة العدد ليصل إلى 300 سيارة بعد سنتين، على أن تكون جميع الأعمال الاستثمارية التى تتم داخل المرفق على نفقة الشركة مع تخصيص ربحية للمحافظة تقدر بنسبة 50 % ذلك إلى جانب وضع جميع السيارات القديمة تحت تصرف المحافظة لبيعها لصالحها.

كما وافق المجلس على وضع دور العبادة " المساجد والكنائس " فى الشريحة المنخفضة من شرائح التصالح داخل القرى والمدن وفى حالة وجود أى مبنى أخر أعلى دور العبادة يتم محاسبته طبقا لما هو متبع، كما وافق المجلس على إدراج عزبة كفر عسكر بمركز بسيون ضمن الحيز العمرانى المعتمد من لجنة الأحوزة بالهيئة العامة للتخطيط العمرانى بالقاهرة.

كما وافق المجلس على قبول تبرع أحد المواطنين بماكينة شفط مياه لصالح الوحدة المحلية بقرية الشين مركز قطور وكذلك قبول التبرع بقطعة أرض مساحتها خمسة أفدنة و5 قراريط لإقامة محطة معالجة للصرف الصحى بقرية شنره البحرية.

كما وافق المجلس على الطلب المقدم من شركة عقارية لتطوير ميدان المحطة بالمحلة الكبرى وذلك تحت إشراف لجنة هندسية من المحافظة وكذلك الموافقة على إنشاء الوحدة الاجتماعية بقرية العتوه القبلية بالجهود الذاتية لخدمة أهالى القرية والعزب المجاورة.