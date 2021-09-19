محافظ الدقهلية يحيل 96 من العاملين بالقطاعات للتحقيق لتركهم العمل

الدقهلية شريف الديب

قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إحالة 96من العاملين بالمستشفيات والوحدات الصحية ومراكز الشباب والوحدات البيطرية والجمعيات الزراعية ، المتغيبين عن العمل للتحقيق بناء على تقرير حملة المرور والتفتيش الميدانى المفاجئ بنطاق مراكز الجمالية وطلخا وبلقاس.

وكذا قرر المحافظ إحالة مسئولى والوحدات الخدمية التى وجدت مغلقة فى أوقات العمل الرسمية خلال جولة المرور الميدانى للتفتيش عليها خلال يومى 10 و11 من سبتمبر الجاري.

جاءت قرارات محافظ الدقهلية بعد إطلاعه على التقرير الذى عرضه باسم الشريف مدير عام التفتيش والمتابعة بديوان عام المحافظة وذلك بنتائج حملات المرور الميدانى على كافة وحدات قطاعات الخدمات والمرافق بنطاق مدن ومراكز الجمالية وطلخا وبلقاس وذلك للوقوف على مدى انتظام العمل بها..

و تم تنظيم حملات المرور المشار إليها تنفيذا لتكليفات محافظ الدقهلية وبإشراف ومتابعة الدكتور هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية وذلك حرصا على تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة المجالات وقطاعات المرافق والخدمات من خلال متابعة الأداء وتحقيق الإنضباط والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ومكافأة المجدين ومعاقبة المقصرين.

وأوضح التقرير أنه تم إحالة 87 من العاملين بالوحدات الصحية والمستشفيات شملت وحدات الجمالية والمركز الحضرى وعزب عنبر وعزب الجمالية والمستشفى المركزى بالجمالية وكذا الوحدات الصحية فى أبو عرصة وأحمدية ابو الفتوح وبسنديله وكفر غنام وتل عميرة بمركز بلقاس وايضا الوحدة الصحية بقرية كتامه مركز طلخا، وكذا إحالة 2 من العاملين فى مركز الشباب بالجمالية و7 من العاملين فى الإدارة البيطرية بالجمالية.

كما تم إحالة مسئولى الوحدات المحلية الكحلية القروية والوحدات الصحية ومراكز الشباب والوحدات البيطرية التى التى وجدت مغلقة وشملت الوحدة المحلية فى بسنديلة والوحدة الصحية فى كل من الطويلة وكفر الطويلة ومراكز الشباب فى كل من ابو عرصه والسماحية الكبرى والزهراء وحلاوة وبحرى وتل عميرة وكفر غنامه ومنشأة بسنديلة وديسط بمركز بلقاس والجمعية الزراعية بقرية اسكندرية الجديدة بمركز الجمالية وايضا الوحدة البيطرية بالجمالية.

وقد وجه محافظ الدقهلية لرئيس مركز بلقاس لاتخاذ اللازم حيال اجراء التحقيق مع رئيس الوحدة المحلية ببسنديله ،كما وجه للسادة وكلاء وزارات الصحة والشباب والرياضة والزراعة والطب البيطرى بسرعة إجراء التحقيقات فى حالات الغياب الواردة بالتقرير وكذا التحقيق مع مسئولى الوحدات الخدمية التى وجدت مغلقة فى أوقات العمل الرسمية أثناء جولة التفتيش والمرور الميدانى خلال الفترة المشار إليها.

جاء ذلك فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالتصدى لكافة أشكال الفساد بجميع مواقع العمل، وتوفير إحتياجات المواطنين وتلبية مطالبهم.