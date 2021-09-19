محافظ الإسماعيلية يستقبل نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر

الإسماعيلية - صبرى غانم

استقبل اللواء شريف فهمى بشارة محافظ الإسماعيلية، بمكتبه اليوم الأحد، الدكتورة عايدة الغول نائب رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك لبحث ومناقشة سبل مساعدة النازحين من محافظة شمال سيناء إلى مراكز ومدن الإسماعيلية المختلفة.

وخلال اللقاء عرض المحافظ جهود محافظة الإسماعيلية لمساعدة مواطنى شمال سيناء النازحين للإسماعيلية، والذين يقيم عدد كبير منهم بمركز ومدينة القنطرة شرق ومركز ومدينة القنطرة غرب، حيث يقدم للنازحين قوافل صحية، ودعم مادى، بالإضافة للدعم المعنوي.

ومن جانبها اقترحت الغول، أن يتم عمل برنامج لدراسة احتياجاتهم من خلال المجتمع بالكامل، نظرا لطبيعة المجتمع السيناوى، وأكد المحافظ أن خير من يقوم بهذا الدور هو فرق عمل مديرية التضامن الاجتماعى بالإسماعيلية، كما أعرب عن دعمه للنازحين المتواجدين وعزمه إتاحة مشروعات لتنمية مواردهم.

وفى نهاية الاجتماع قرر المحافظ عقد اجتماع تنسيقى الأسبوع القادم، يحضره كافة الجهات المعنية، لبحث الاستفادة من برنامج الصليب الأحمر لمساعدة ودعم النازحين من محافظة شمال سيناء.