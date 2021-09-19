متعافٍ من الإدمان حصد بطولة الجمهورية في الكيك بوكس يوجه رسالة للمتعاطين

كتب أيمن رمضان

قال حسام محمد، بطل جمهورية في الكيك بوكس، إنه لم يتوقع في يوم من الأيام أن يصل إلى ما حققه الآن في المجال الرياضى، خاصة وأنه كان مدمنا للمخدرات لمدة من الزمن ليست قصيرة، خسر خلالها كل شيء حسب قوله، ولكن عزم على تغيير حياته حتى حصد بطولة الجمهورية، موجهاً رسالة لكافة المدمنين، قال خلالها: "الحق نفسك".

وأضاف "محمد" خلال اتصال هاتفى ببرنامج "اليوم"، الذى تقدمه الإعلامية دينا عصمت عبر قناة "dmc"، أنه خلال فترة الإدمان خسر عمله وأهله وأصدقاءه حتى أن زوجته، وأبناءه أصبحوا ينفرون منه، مشيراً إلى أنه عزم عدة مرات على الإقلاع عن الإدمان ولكن كافة محاولاته فشلت.

وتابع "حسام محمد": "أحد أصدقائى دلنى على صندوق مكافحة الإدمان، وبالفعل وجدت الدعم والعلاج اللازم حتى تعافيت تماماً، وبدأت أغير حياتى لما عرفت أن الإدمان ملهوش ولا فائدة واحدة بل يدمر الإنسان ويقتله وتدربت حتى حصدت البطولة"، ناصحاً كافة المدمنين بسرعة التوجه إلى صندوق علاج الإدمان والحصول على العلاج اللازم بدلاً من الضياع.