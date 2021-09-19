مبتكر مركبة تسير بدفع الهواء: سافرت بها من قنا للإسكندرية فى 3 أيام

قنا صابر سعيد

قال أحمد عبد المنعم، عجلاتي بمركز نجع حمادي، إن تكلفة مركبته التي تسير بدفع الهواء لم تتجاوز الـ 3 آلاف جنيه وذلك لتصنيعها من بواقي الحديد المتواجد بورشته والمعدات القديمة ومروحة خشبية.

وأوضح عبد المنعم، أنه ذهب من محافظة قنا إلي الإسكندرية بتلك المركبة واستغرقت رحلته 3 أيام في الطريق، كان ينام خلالها بأماكن أمان في الطريق، وجاءت له فكرة الذهاب بالمركبة لزيارته محافظة الإسكندرية في كام عام، مؤكدًا أنه سيعيد الرحلة مرة ثانية.

وأكد عبد المنعم، أنه يسعى إلى تطوير المركبة للطيران وكذلك الهيكل الخارجي لها، ولكنه يجد صعوبة في تطويرها ولاسيما في الأماكن الضيقة بالقرية والتي لن تسمح بالطيران فيها، مضيفًا أن ما يتمناه هو التطوير وابتكار العديد من الأشياء إذا توفرت الإمكانيات.