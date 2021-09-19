اليوم السابع
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الأحد، 19 سبتمبر 2021 11:50 م
أكرم القصاص
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علاج 397 حيوانا و2190 طائرا بالمجان ضمن قافلة من 54 قافلة بيطرية بزفتى

الأحد، 19 سبتمبر 2021 11:12 م
علاج 397 حيوانا و2190 طائرا بالمجان ضمن قافلة من 54 قافلة بيطرية بزفتى جانب من القافلة
الغربية عادل ضرة

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تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ أعمال القافلة البيطرية العلاجية بالمجان بقرية السلمانية _ مركز زفتي والتي نفذتها مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور حاتم كمال مدير المديرية وبمشاركة جامعة طنطا، والتي تم خلالها علاج 397 حيوان بعد قيام أطباء المديرية وأطباء إدارة زفتي البيطرية بفحص الحيوانات والكشف عليها وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار.

 

وتم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية والقيام بأعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات وسحب عينات الدم لتحديد مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه إلى جانب فحص عدد من الطيور وإعطاء علاج لعدد 2190 طائرا، يذكر أنه تم تنفيذ 20 قافلة من إجمالي 54 قافلة سيتم تنفيذها بقري مركز ومدينه زفتى وجاري استكمال باقي القوافل العلاجية البيطرية.

 

 

 


محافظة الغربية

محافظ الغربية

قافلة بيطرية

زفتى

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