علاج 397 حيوانا و2190 طائرا بالمجان ضمن قافلة من 54 قافلة بيطرية بزفتى

الغربية عادل ضرة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية تنفيذ أعمال القافلة البيطرية العلاجية بالمجان بقرية السلمانية _ مركز زفتي والتي نفذتها مديرية الطب البيطري بإشراف الدكتور حاتم كمال مدير المديرية وبمشاركة جامعة طنطا، والتي تم خلالها علاج 397 حيوان بعد قيام أطباء المديرية وأطباء إدارة زفتي البيطرية بفحص الحيوانات والكشف عليها وتقديم العلاج المناسب لها مع استخدام أجهزة السونار.

وتم رش جميع الحيوانات لمكافحه الطفيليات الخارجية والقيام بأعمال الترقيم والتسجيل للحيوانات وسحب عينات الدم لتحديد مدى الإصابة بالبروسيلا من عدمه إلى جانب فحص عدد من الطيور وإعطاء علاج لعدد 2190 طائرا، يذكر أنه تم تنفيذ 20 قافلة من إجمالي 54 قافلة سيتم تنفيذها بقري مركز ومدينه زفتى وجاري استكمال باقي القوافل العلاجية البيطرية.