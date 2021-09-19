ضبط سيارة محملة بـ6000 لتر زيت سيارات "مرتجع" بغرض إعادة استخدامه بالإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

شنت مديرية التموين بالإسكندرية، حملة مكبرة بتعليمات مشددة من محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بتشديد الرقابة على المواد البترولية حفاظا على المواطنين من الغش التجارى والتدليس.

وأشارت مديرية التموين فى بيان لها اليوم إلى أن إدارة تموين العجمى برئاسة إبراهيم خلف مدير الإدارة وإشراف ريهام عبدالقادر رئيس الرقابة بالاشتراك مع مباحث التموين بشن حملات بنطاق الإدارة، والتى أسفرت عن ضبط سيارة بمنطقة البيطاش محملة 6000 لتر زيت مرتجع من استخدام السيارات بغرض إعادة استخدامه مرة أخرى، وهذا ما يعد غش تجارى بل ويهدد أرواح المواطنين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.