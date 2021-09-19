ضبط راكب أجنبى بمطار القاهرة بحوزته أسلحة بيضاء .. صور

كتبت _ رحاب نبيل

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولى، من ضبط راكب أجنبى بحوزته أسلحة بيضاء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حياله وتحرير محضر ضبط جمركى بالواقعة.

أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية، تم الاشتباه فى راكب أجنبى وبتفتيش حقائبه عثر بحوزته على عدد 3 مطواة وعصا حديدية "أدونيك" يستخدمها رجال الأمن والجميع محظور حيازته طبقا للقانون 394 لسنة 1954 كما ورد فى تأشيرة وتقرير رجال شرطة المفرقعات بالمطار.

جاء الضبط بمجهود مشترك بين ورديتين متتاليتين من إدارات جمارك الركاب مبنى رقم 2 الإدارة الأولى برئاسة أحمد سعد عبد المطلب، وكل من أحمد سيد إبراهيم عافية، مدير الحركة، ومحمد إبراهيم عمر وسامى نبيل مأمورا الجمرك، والإدارة الرابعة برئاسة هاشم مصطفى هاشم، وكل من عمرو عطية مدير الحركة، ورنا رجب مأمور الجمرك.

أمر الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك مطار القاهرة الدولى، بتحرير محضر ضبط جمركى ضد الراكب وإحالته للنيابة المختصة.



المضبوطات من الاسلحة البيضاء (1)



المضبوطات من الاسلحة البيضاء (2)