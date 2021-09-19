شوارع رشيد تتحول إلى كرنفالات شعبية احتفال بالعيد القومى للبحيرة.. صور

البحيرة - ناصر جودة

شهدت مدينة رشيد بالبحيرة احتفالات شعبية بمناسبة العيد القومى لمحافظة البحيرة والذى يوافق ذكرى انتصار أهالى رشيد على حملة فريزر عام 1807، وتحولت شوارع وسط مدينة رشيد إلى كرنفالات صاخبة بثت خلالها الأغانى الوطنية وعروض الفنون الشعبية والرياضية .

شارك فى الاحتفالات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة والدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ واللواء احمد عرفات مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة والدكتور عبيد صالح رئيس جامعه دمنهور و حازم الأشمونى - السكرتير العام واللواء محمد شوقى السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة.

بدأت مراسم الاحتفال بإيقاد الشعلة من الميدان اعقبها فقرات غنائية وطنية ثم بدأ طابور العرض الذى ضم مرور حملة الاعلام لفريق الجولة بمديرية الشباب والرياضة، وعرض لفريقى الكاراتيه والتايكوندوا بمركز شباب رشيد، ثم عرضا لفرقة البحيرة للفنون الشعبية والفولكلور والتنورة والمزمار شمل طابور العرض تزين سيارات الوحدات المحلية بمصاحبة موسيقى الشرطة .

من جانبه، أكد اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ان احتفال المحافظة اليوم بعيدها القومى إنما هو ذكرى ليوم من أيام الكفاح الوطنى الذى يعتز به أبناء مصر حيث يجسد شجاعة وبطولة الشعب المصرى متمثلا فى أهالى مدينة رشيد الذين بذلوا الغالى والنفيس فى الزود عن مدينتهم ودحر أطماع العدوان الأجنبى على مصر.

وأضاف أنه منذ ما يزيد عن القرنين من الزمان دافع أهل البحيرة عن ربوع مصر كلها ووقف أهل رشيد البواسل موقف خلده التاريخ بأحرف من نور وشهد لهم القاصى والدانى بشجاعتهم التى قصمت ظهر واحد من أكبر جيوش العالم فى زمانهم.

وأشار اللواء هشام آمنة إلى اهتمام القيادة السياسية بتطوير مدينة رشيد كمشروع قومى لما تتمتع به من مقومات سياحية وتاريخية وثقافية وتراثية حتى تتبوأ مكانتها اللائقة على الخريطة السياحية العالمية وجعلها متحفا مفتوحًا.

ولفت إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى - رئيس الجمهورية بإنشاء مدينة رشيد الجديدة لتكون على غرار العلمين الجديدة وكذا بشاير الخير 4 هدية السيد الرئيس للبحيرة والتى ستحقق نقلة نوعية بالمنطقة، مؤكدا أن البحيرة تخطو بخطوات ثابتة ومدروسة نحو مزيد من التنمية والتطوير فى كافة القطاعات التى تهم المواطن البحراوي، ومنها ما يتم من إنجازات بعدة قطاعات بمركز ومدينة رشيد زهرة النيل الخالد.



احتفالات-محافظة-البحيرة-(2)



احتفالات-محافظة-البحيرة



بدء-احتفالات-المحافظة



بدء-الاحتفالات