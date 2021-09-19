سقوط طائرتين عاموديتين للجيش الليبى جنوب شرق بنغازى ومصرع طاقم إحداهما

كتب أحمد جمعة

أعلن المتحدث باسم القوات الخاصة التابعة للقيادة العامة للجيش الليبى، العميد ميلود الزوي، سقوط عدد طائرتين عاموديتين تابعتين لسلاح الجو الليبي، بسبب تصادمهما بالقرب من منطقة مسوس جنوب شرق بنغازي، مؤكدا مصرع طاقم إحدى الطائرتين في حين نجى طاقم الطائرة الأخرى.

على جانب آخر، أعلن مدير إدارة التوجيه المعنوى بالجيش الليبى اللواء خالد المحجوب، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ القوات المسلحة لعملية عسكرية فى الجنوب الغربى من البلاد جرى خلالها القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم كما أسفرت العملية عن مقتل أحد أفراد الجيش.

أكد مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش الوطني اللواء خالد المحجوب، أن عمليات الجنوب تمكنت من القضاء على عشرات المرتزقة وتدمير آلياتهم، مشيرا إلى أن العملية تأتى ضمن عمل القوات المسلحة على السيطرة وتأمين الحدود وتستهدف القضاء على تواجد المرتزقة فى الجنوب واستكمال تأمينه وتطهيره من الذين استغلوا الوضع الأمنى للبلاد خلال الفترة الماضية، مؤكدا استمرار تلك العمليات حتى القضاء على المرتزقة والمجموعات الإرهابية.

من ناحية أخرى، بحث وزير الداخلية الليبى خالد مازن، خلال لقائه مع الأمين العام للانتربول يورجن ستوك، عددا من القضايا الأمنية وخاصة فيما يتعلق بمحاربة الإرهاب، وملف الهجرة غير الشرعية إلى جانب مكافحة الفساد.

واستعرض الجانبان خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، حسبما أفادت وكالة ألأنباء الليبية، التعاون الناجح بين وزارة الداخلية والانتربول لتنفيذ العمليات الأمنية وأهمية التنسيق المستمر فى هذا الصدد.