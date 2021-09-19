زراعة الشرقية: المحافظة حققت المركز الأول فى تطبيق منظومة الرى الحديث

الشرقية - فتحية الديب

قال المهندس "على لاشين" وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الشرقية: إن تطوير الرى أصبح ضرورة وليس رفاهية وترشيد استهلاك المياه بصفة عامة فى كل القطاعات وخاصة قطاع الزراعة الذى يستحوذ على 85% من استهلاك المياه فكان لزاما علينا الدخول تطوير نظم الرى الذى يستحوذ على القدر الأكبر من استهلاك المياه، وتم وضع خطة أولى حصة المحافظة منها 24 ألف فدان تم الانتهاء منها بنجاح كبير وحققت الشرقية المركز الأول على مستوى الجمهورية فى تطبيق منظومة الرى الحديث.

واليوم بصدد تطوير باقى المحافظة بالخطة الرئاسية الطموحة لتأهيل كل أراضى الشرقية، لتغير وجه الريف على الخريطة و نطور ونرتقى بالزراعة كل ذلك بجهود جميع العاملين بالزراعة.

وأكد وكيل مديرية الزراعة بالشرقية: إن تطبيق منظومة الرى الحديث له فائدة كبيرة، فهو يساهم فى زيادة الإنتاجية، بجانب تنظيم توزيع المياه إلى جذور النباتات والمحاصيل المتواجدة فى الأرض.

موضحا: أنه يتم الاستعانة بعدد من المزارعين الذين لهم تجارب ناجحة فى الزراعة الرى الحديث لإقناع أخواتهم المزارعين بإتباع الرى الحديث فى الزراعة، بحيث أن المزارع يستجيب من مزارع مثله .