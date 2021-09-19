رفع 10 آلاف طن قمامة وإزالة 918 حالة إشغالات فى حملات بالفيوم.. صور

الفيوم رباب الجالى

نظمت محافظة الفيوم حملات مكبرة للنظافة العامة ورفع الإشغالات بمراكز الفيوم وسنورس وطامية وأبشواى ويوسف الصديق، خلال الأسبوع الماضي، تمكنت خلالها من رفع 9892 طن قمامة، وإزالة 918 حالة إشغالات متنوعة، وتركيب وصيانة 2321 كشاف إنارة، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم بتكثيف أعمال النظافة والتجميل، ورفع كفاءة الشبكة الكهربائية، وكذلك رفع الإشغالات والتعديات بمختلف صورها على الطرق بجميع مراكز المحافظة.

وأوضح أحمد شاكر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، أنه تم تنفيذ حملات مكبرة للنظافة بمختلف أنحاء المدينة والقرى التابعة للمركز، خلال الأسبوع الماضى، أسفرت عن رفع 3500 طن قمامة ومخلفات بناء، بنطاق الشوارع الرئيسية بمدينة الفيوم "السد العالى وبطل السلام وجمال عبدالناصر والنبوى المهندس والملك الناصر، وطريق باغوص وطريق منشاة عبدالله، والشوارع الجانبية والداخلية بالأحياء، كما تم رفع المخلفات بطرق قرى العدوة وسيلا والناصرية ودسيا وتلات وزاوية الكرادسة ودمو وكفور النيل واللاهون وهوارة عدلان وهوارة المقطع، كما تم إزالة 320 حالة إشغالات متنوعة من الشوارع الرئيسية والميادين والطرق العامة بالمدينة والشوارع الجانبية والطرق العمومية بالقرى، لتيسير حركة المارة وضبط الشارع.

وأضاف، أنه تمت صيانة وتركيب 370 كشاف إنارة بالشوارع الداخلية بأحياء "شرق، وغرب، وجنوب، والجون، بالإضافة إلى أعمدة الإنارة بالطرق العامة بقرى العدوة وسيلا والناصرية وكفور النيل حتى الطريق الدائري، وطريق قرية سنوفر بهوارة المقطع، فضلاً عن صيانة وتطوير ميدانى الفنية والدكتور محمد مراد أمام مدخل الجامعة .

وكشف المهندس محمود هاشم رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة سنورس، أنه تم تنظيم عدة حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 2162 طن قمامة وأتربة ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة للمركز، وإزالة 232 حالة إشغالات متنوعة، فضلاً عن صيانة وتركيب 351 كشاف إنارة بمدينة سنورس والطرق السياحية.

فيما أشار مراد مسعود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبشواي، إلى أنه تم تنظيم عدة حملات للنظافة العامة ورفع القمامة خلال الأسبوع الماضي، أسفرت عن رفع 1800 طن قمامة ومخلفات بناء، وإزالة 124 حالة إشغالات متنوعة فى المهد، كما تم صيانة 400 كشاف إنارة بشوارع المدينة ومداخل القرى.

ولفت ياسر جمعة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، إلى تنظيم عدة حملات مكبرة للنظافة ورفع القمامة، أسفرت عن رفع 1980 طن قمامة ومخلفات بناء بنطاق مدينة طامية والقرى التابعة للمركز، وإزالة عدد 194 حالة إشغالات متنوعة بنطاق المركز، فضلاً عن صيانة 900 كشاف إنارة بطريق القاهرة / الفيوم وداخل دائرة المركز.

ومن جانبه أشار كمال سلومة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة يوسف الصديق، أنه تم تنظيم حملات للنظافة العامة ورفع الإشغالات، أسفرت عن رفع 450 طن قمام ومخلفات بناء بنطاق المدينة والقرى التابعة، كما تم إزالة 48 حالة إشغالات متنوعة بنطاق المركز والقرى التابعة، فضلاً عن صيانة 300 كشاف إنارة بالطريق السياحى وجميع طرق القرى الداخلية.