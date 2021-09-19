رئيس وزراء العراق: الانتخابات المقبلة المعبر الحقيقى عن إرادة الشعب

أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أن تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ سيجعل الانتخابات المقبلة هي المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.
وبحث الكاظمي، اليوم الأحد، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حسن الكعبي، سبل التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وإنجاح الانتخابات المقبلة.
واستعرض الجانبان "سير تنفيذ الأجهزة الحكومية والتنفيذية لحملة إزالة التجاوزات على الممتلكات العامة والشوارع في مناطق مختلفة من العاصمة بغداد".
وجدد رئيس مجلس الوزراء، تأكيده على ضرورة عدم التعرّض بالضرر لمصالح الفقراء، والعمل الجاد على إيجاد بدائل لهم قبل المباشرة بإزالة التجاوزات.
رئيس وزراء العراق: الانتخابات المقبلة المعبر الحقيقى عن إرادة الشعبالأحد، 19 سبتمبر 2021 11:10 م
رئيس الوزراء العراقى مصطفى الكاظمى
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أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي، مصطفى الكاظمي أن تعزيز التنسيق بين السلطتين التنفيذية والتشريعية؛ سيجعل الانتخابات المقبلة هي المعبر الحقيقي عن إرادة الشعب العراقي.
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