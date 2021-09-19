رئيس جهاز "القاهرة الجديدة" يكلف بتطوير منطقة الحزام الأخضر وتكثيف أعمال النظافة

كتب أحمد حسن

واصل المهندس أمين غنيم، رئيس جهاز تنمية مدينة القاهرة الجديدة ، جولاته التفقدية لمتابعة أعمال التطوير ببعض المناطق الحيوية بالتجمع الثالـث وتشمل مناطق (القطامية – محليات الشبـاب)، يرافقه مسئولو الجهاز، حيث تفقد محور سعد زغلول بطول 8 كم، والذي يعد الشريان الحيوي والتنموي الرئيسي لسكان التجمع الثالـث، والرابط الأساسي للطريق الدائري بنطاق التجمع الثالث، وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي للمدينة.

كما تفقد مسئولو الجهاز، أعمال صيانة الطرق بالتجمع الثالث، حيث يتم تطوير مداخل ومحاور التجمع الثالث، ويشمل التطوير صيانة طبقة الأسفلت والأرصفة والإنارة والزراعة.

كما تفقـد رئيس الجهاز، شارع الحـزام الأخضر "الدائري الجنوبي بالتجمع الثالث"، وأصدر توجيهاته بضرورة ربطه بطريق العين السخنة القديم عن طريق 4 قطاعات عرضية ليتم الاستفادة منه بشكل كامل.

كما وجه رئيس جهاز القاهرة الجديدة، بضرورة تطوير منطقة الحزام الأخصر، والتي تقع أمام منطقة الإسكان الاجتماعي بمساحة 40 فدانا، على أن يتم إنشاء عدد من الحدائق العامة والمفتوحة، لتكون متنفسا للسكان ويتم تصميمها بشكل حضاري يليق بالقاهرة الجديدة، بجانب العمل على إقامة مواقف لسيارات الأجرة بعيدة عن الكتلة السكانية، وتكثيف أعمال النظافة لجميع محليات التجمع الثالث.

وفى ذات السياق، أكدت المهندسة سلوى بيومى، نائب رئيس الجهاز للتجمع الثالث، أن عملية التطوير بالتجمع الثالث تشمل تطوير (جزر - أرصفة - زراعة ) بمناطق محليات إسكان الشباب بالكامل، ومنطقة غرب أرابيلا، وإسكان النقابات.