رئيس جامعة أسيوط يفتتح أعمال المعرض التعليمى الأول لكلية التربية وقاعات ومعامل

أسيوط – هيثم البدرى

أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط على حرص إدارة الجامعة على تطوير منظومتها التعليمية على نحو واسع وإدخال العديد من البرامج التعليمية الجديدة واستحداث لوائح دراسية وتخصصات نوعية تستهدف مواكبة أحدث نظم التعليم والمنافسة مع البرامج المناظرة لها بمختلف الجامعات المحلية والدولية.

واشاد فى ذلك بدور كلية التربية باعتبارها واحدة من رواد الكليات المعتمدة داخل الجامعة وإسهاماتها فى إعداد كوادر مؤهلة على أعلى مستوى من المعلمين التربوين والمبدعين وكذلك المتميزين فى مجالات البحث العلمى والتربوى , وموجهاً بتسخير كافة الإمكانيات البشرية والتكنولوجية من أجل ضمان تقديم أفضل مستوى من الخدمة التعليمية لأبنائها من الطلاب الجدد والقدامى خلال العام الجامعى القادم .

جاء ذلك خلال افتتاحه لأعمال المعرض التعليمى الأول لكلية التربية والذى يمتد خلال الفترة من 19 : 21 من سبتمبر الجارى وذلك بحضور الدكتور عادل رسمى حماد عميد كلية التربية والدكتور أحمد محمد عبد المولى عميد كلية الصيدلة والدكتور وجدى رفعت عميد كلية التربية النوعية والدكتور محمد جابر قاسم وكيل كلية التربية لشئون التعليم والطلاب والمشرف على المعرض والدكتور أحمد حسين وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد عبد الله الصغير رئيس قسم أصول التربية بالكلية وبمشاركة لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم وطلاب الاتحاد.

وفى مستهل الافتتاح تفقد الدكتور طارق الجمال أعمال المعرض وما يتضمنه من برامج خاصة لمرحلتى الليسانس والبكالوريوس والدراسات العليا المقدمة للطلاب القدامى والجدد بنظام الساعات المعتمدة والتى من شأنها توفير بيئة تعليمية فعالة وعصرية للطلاب تتكامل مع خبرات أعضاء هيئة التدريس وبما يضمن مسايرة المستحدثات التعليمية فى الوقت الراهن وتحقيق الاستفادة العظمى من الإمكانيات التكنولوجية المتوفرة .

وخلال الجولة استعرض الدكتور عادل رسمى تفاصيل البرامج الخاصة المقدمة للطلاب , ومنها برنامجين لطلاب البكاليريوس وهم : برنامج البكالوريوس فى العلوم والتربية ( تعليم العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات STEM ) فى تخصصات الفيزياء والكيمياء والبيولوجى والجيولوجيا والرياضيات وهو من البرامج المستحدثة لهذا العام ومنسقها الدكتورة ماريان ميلاد منصور , وبرنامج إعداد معلم العلوم والرياضيات واللغة الإنجليزية للمدارس الدولية والذى بدأ العمل به منذ ثلاث سنوات ومنسقها الدكتور زكريا جابر حناوى , إلى جانب برنامجين للدراسات العليا وهم : البرنامج الخاص للدراسات العليا فى التربية فى تخصصات الإعاقة البصرية والإعاقة السمعية والتفوق والموهبة والتوحد والتأخر العقلى والتخاطب وصعوبات التعلم ومنسقها الدكتورة زينب محمود العطيفى , وبرنامج الدبلوم المهنية لإعداد معلم مدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM والذى يحتفل هذا العام بتخريج دفته الأولى من طلاب الدراسات العليا ومنسقها الدكتورة حنان صلاح الدين الحلوانى.

كما قام الدكتور طارق الجمال بافتتاح عدد من القاعات الجديدة بكلية التربية كانت أولاها قاعة تدريس STEM والتى تفقد فيها عدد من المشروعات المتميزة التى قام بتنفيذها طلاب الدبلومات المهنية لإعداد معلم STEM ومن ضمنها تطبيق موبايل يسهل تواصل الطلاب مع الجامعة خلال فترة كورونا، وسلة قمامة إلكترونية ذكية تفصل المخلفات عن بعضها على حسب نوعها، وبلاط بديل للسيراميك مصنوع من مخلفات البلاستيك والمعادن المعاد تدويرها، وبايو بلاستيك وهو تصنيع مواد بلاستيكية من مواد نباتية وطبيعية، ونظام إلكترونى لمجتمعات التنمية المهنية لمعلمى STEM حيث يحتوى الموقع الإلكترونى على كل ما يحتاجه المدرسين من تدريب وعلى المناهج وطرق التدريس، وطرق حديثة لتصنيع الطوب الأحمر من المخلفات البيئية المعاد تدويرها، وصنبور ذكى يعمل بالاستشعار وهو سهل الاستخدام ويوفر المياه والتكلفة المادية والطاقة.

كما قام بافتتاح وحدة المقررات الإلكترونية بحضور مديرها الدكتور عوض حسين التودرى والتى تمت الموافقة على إنشائها للاضطلاع بمهام تصميم وإنتاج ومتابعة المقررات الإلكترونية ونشرها على المنصات التعليمية حيث كان لكلية التربية السبق فى إنشائها للاستفادة بها فى أى ظروف تمر بها العملية التعليمية فى البلاد مثل انتشار وباء كورونا.

وفى نهاية الجولة افتتح معمل لغات جديد يضم أجهزة حديثة مزودة بسوفت وير كندى المنشأ "سوناكو" كما يحتوى على سبورة تفاعلية ذكية ويعد معمل متقدم متعدد الأغراض لتعليم اللغات والكمبيوتر لطلبة الكلية فى مرحلتى البكالريوس والدراسات العليا كما أنه مزود بقسم للامتحانات أونلاين وأوفلاين.