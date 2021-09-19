رئيس البرلمان الليبي يؤكد لمسؤول إيطالي دعمه لإجراء الانتخابات 24 ديسمبر المقبل

كتب أحمد جمعة

استقبل رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح بمقر إقامته في القبة، اليوم الأحد، المبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي، نيكولا أورلاندو بحضور القنصل الإيطالي العام في ليبيا، وقال المتحدث الرسمى باسم البرلمان الليبى عبدالله بليحق.

وأشار "بليحق" في بيان له أن لقاء رئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح والمبعوث الخاص لوزير الخارجية الإيطالي تناول تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، لافتا إلى أنه جرى التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها المُحدد في 24 ديسمبر المقبل ودعم جمهورية إيطاليا لإجراء الاستحقاق الانتخابي في موعده.

ولفت إلى أن اللقاء تناول أيضًا الخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب الليبي بإصدار قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي كونه السلطة التشريعية المناط بها إصدار القوانين والتشريعيات وفقًا للإعلان الدستوري.

وأعلن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبي، فتحي المريمي، في 9 سبتمبر الجارى، أن المجلس أرسل قانون انتخاب رئيس الدولة إلى مفوضية الانتخابات وبعثة الأمم المتحدة للدعم لدى ليبيا وكل جهات الاختصاص الليبية.

لكن المجلس الأعلى للدولة، أعلن من جانبه، اليوم، اعتماد قاعدة دستورية للسلطة التشريعية والتنفيذية تضم 63 مادة، أعدتها لجنة إعداد قانون الانتخابات بالمجلس من أجل التشاور بشأنها مع مجلس النواب الليبي.

ويأتي ذلك، في ظل استمرار تعثُّر ملتقى الحوار السياسي الليبي في التوافق على القاعدة الدستورية اللازمة لإجراء الانتخابات، في وقت يدعو فيه المجتمع الدولي الأطراف الليبية إلى ضرورة تنظيم الانتخابات في موعدها المحدد كما نصت عليه خارطة الطريق.