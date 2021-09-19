"حياة كريمة" تغير واقع قرى ملوى منها قلندول ونواى ودورة بالمنيا

المنيا - حسن عبد الغفار

حولت مبادرة حياة كريمة واقع عدد كبير من القرى على مستوى محافظة المنيا، من ديرمواس إلى العدوة، والتى تشهد عددا كبيرا من المشروعات التى يجرى تنفيذها فى 192 قرية و757 تابعا لها بتكلفة إجمالية حوالى 23 مليار جنيه ويتم تنفيذها فى 5 مراكز هى ديرمواس وملوى وأبو قرقاص ومغاغة والعدوة.

ويشهد مركز ملوى جولات مستمرة للواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوى، لمتابعة أعمال تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لمتابعة تنفيذ الأعمال ومعدلات ونسب التنفيذ، بهدف متابعة الموقف التنفيذى ميدانيا لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها والوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال، وفقا للجدول الزمنى المحدد.

ومن بين تلك القرى مجلس قروى "قلندول ـ نواى ـ دروة" بمركز ملوى"، حيث يجرى تنفيذ اعمال الوحدة الصحية بقلبا وكذلك منطقة التوسع بالوحدة والخاصة بالتأمين الصحى الشامل بالقرية، بالإضافة إلى اعمال سجل مدنى قلندول والذى يجرى الانتهاء منه استعدادا للافتتاح.

ويبلغ عدد المشروعات الجارى تنفيذها بمركز ملوى ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة " 455 " مشروعا بمركز ملوى موزعين ب18 قطاعا خدميا متنوعا.