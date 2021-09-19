حملة مكبرة لإزالة ورفع الإشغالات بميدان المندرة شرق الإسكندرية.. صور

الإسكندرية جاكلين منير

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الإسكندرية اليوم حملة مكبرة اليوم، لإزالة ورفع جميع الإشغالات والتعديات بميدان كوبري المندرة بنطاق حى المنتزه ثان، حيث تم إزالة جميع التعديات وإشغالات الباعة الجائلين.

يأتى ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بتكثيف حملات إزالة الإشغالات بالأسواق المخالفة علي مستوى الأحياء واتخاذ الإجراءات الرادعة تجاه أي مخالفات جديدة. وذلك في إطار سلسلة الحملات التي تنفذها محافظة الإسكندرية للقضاء على الأسواق العشوائية استجابة لشكاوى المواطنين.

وقاد الحملة اللواء خالد الشاذلي مدير إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع حي المنتزه ثان برئاسة اللواء حسن الجمال، والإدارة العامة للمتابعة بالمحافظة برئاسة الأستاذة هدى أبو كليلة، والدكتور محمد مسعد معاون محافظ الإسكندرية، وجميع الجهات المعنية.