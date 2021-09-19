توقيع الكشف الطبى على 1321 حالة بمركز زفتى وتقديم العلاج بالمجان

الغربية - عادل ضرة

أكد الدكتور محمود ذكى، رئيس جامعة طنطا، فى بيان له اليوم الأحد، على حرص الجامعة من خلال قوافلها الطبية على المساهمة فى تنفيذ مبادرة "حياة كريمة"، لخدمة الأسر الأولى بالرعاية فى القرى الأكثر احتياجًا، وتقديم الرعاية الصحية بأعلى جودة، حيث تم تجهيز القوافل الطبية بأحدث الإمكانيات والكوادر الطبية، وذلك فى إطار تفعيل دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع.

وأضاف رئيس الجامعة، أنه تم تقديم الخدمة الطبية والعلاج لعدد 1321 حالة من خلال قافلة طبية تم تنفيذها اليوم بقرية السملاوية التابعة لمركز زفتى بمحافظة الغربية.

وقال ‏الدكتور عماد عتمان نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، إن القافلة شهدت إقبالا كبيرًا من الأهالي، وضمت وضمت 12 تخصصا طبيا بمشاركة 24 من أساتذة كلية الطب بالجامعة.

وصرحت الدكتورة سحر هزاع وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أنه تم تحويل 26 حاله لاستكمال العلاج فى مستشفى الجامعة بالمجان فى تخصصات القلب والجراحة العامة والعظام والباطنية والصدر.

شارك فى القافلة الدكتورة سحر الحجار وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ومحمد غازى مدير عام مشروعات البيئة، وماهر سعد مدير عام خدمة المجتمع.