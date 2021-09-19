توزيع جوائز مهرجان جامعة المنصورة الرقمى الثانى لطلاب الجامعات اليوم

الدقهلية - مرام محمد

تختتم جامعة المنصورة اليوم الأحد 19 سبتمبر 2021، مهرجان المنصورة الرقمي الثاني 2021م لطلاب الجامعات المصرية، حيث سيتم توزيع الجوائز.

وعقد المهرجان عن بُعد "أون لاين"، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وبرئاسة الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة، وإشراف الدكتور طايع عبد اللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية، والدكتور محمد عطية البيومي نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

وشارك بالمهرجان 36 جامعة ومعهدًا، وتم قبول 1017 عملا من الطلاب، وجاء التصوير الفوتوغرافي في مقدمة الأعمال ثم القصة القصيرة وتلاوة القرآن الكريم.

وتم تحكيم الأعمال المقدمة عن طريق لجان تحكيم متخصصة وأعضاء هيئة تدريس من جامعة المنصورة، بالإضافة إلى تصويت المشاهدين والذى وصل إلى 214171 صوتًا، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد العدل منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة ومقرر المهرجان.

جدير بالذكر أن مهرجان المنصورة الرقمي الثاني 2020، منصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم في مجالات التسابق، وذلك في إطار التحول الرقمي لجميع الخدمات الطلابية وتحويل الأنشطة إلى خدمات رقمية إبداعية وتم تنفيذه وتنظيمه بالتعاون بين قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة والإدارة العامة لرعاية الطلاب، برئاسة إبراهيم فهمي مدير عام رعاية الشباب بجامعة المنصورة.

ويعد المهرجان حدثا فريدا من نوعه ويهدف إلى تنمية الإبداع الطلابي لدى طلاب الجامعات والمعاهد في جميع المجالات الفنية والثقافية والرياضية.