توزيع جوائز مهرجان المنصورة الرقمى الثانى للموهب 2021 بجامعة المنصورة.. صور

الدقهلية شريف الديب

نظمت جامعة المنصورة اليوم الأحد الموافق 19 سبتمبر 2021 م بقاعة المؤتمرات بالجامعة، حفل ختام وتوزيع جوائز مهرجان المنصورة الرقمى الثانى للمواهب 2021 م لطلاب الجامعات المصرية، الذى عُقد عن بُعد "أون لاين"، تحت رعاية الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمي.

وشدد الدكتور أشرف عبدالباسط على أن التحول الرقمى أصبح واقعا يجب تكيف جميع الجامعات معه ، مما دفع جامعة المنصورة لأنشاء أول منصة إلكترونية للطلاب على مستوى الجامعات لدعم استمرار العملية التعليمية منذ انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد على أن نجاح مهرجان المنصورة الرقمى الأول للمواهب ساهم فى زيادة عدد الطلاب المشاركين فى هذا المهرجان من خلال الأعمال المقدمة والتصويت.

وأضاف أن هذا المهرجان حدثا فريدا من نوعه ويهدف إلى تنمية الإبداع الطلابى لدى طلاب الجامعات والمعاهد فى جميع المجالات الفنية والثقافية والرياضية.

وأثنى الدكتور طايع عبداللطيف على جهد القائمين على هذا المهرجان وعلى مشاهدة ما يقرب من ربع مليون مشاهد لفعالياته بفضل منصات جامعة المنصورة الإلكترونية .

ونوه بتميز كافة الأنشطة الطلابية التى تنظمها جامعة المنصورة وبمساهمة نجاح المؤتمر النوعى الأول لمركز خدمات الجامعة للأشخاص ذوى الإعاقة فى التجهيز لعقد بروتوكول تعاون بين لجنة التعليم بالمجلس الأعلى للجامعات ولجنة التعليم بالمجلس القومى للمرأة .

وأشار الدكتور محمد عطية البيومى إلى مشاركة 36 جامعة ومعهدا فى هذا المهرجان وقُبول 1017 عملاً من الطلاب فى مجالات التصوير الفوتوغرافى والقصة القصيرة وتلاوة القرآن الكريم.

وأضاف أن تحكيم الأعمال المقدمة تم عن طريق لجان تحكيم مُتخصصة وأعضاء هيئة تدريس من جامعة المنصورة، بالإضافة إلى تصويت المُشاهدين والذى وصل إلى 214171 صوتًا، وذلك تحت إشراف الدكتور أحمد العدل منسق عام الأنشطة الطلابية بجامعة المنصورة ومقرر المهرجان.

ونوه إلى أن مهرجان المنصورة الرقمى الثانى 2020 / 2021 تم الاشتراك به من خلال موقع إلكترونى تحت اسم ،Talent.mans.edu.eg كمنصة إبداعية للطلاب لعرض مواهبهم فى مجالات التسابق، وذلك فى إطار التحول الرقمى لجميع الخدمات الطلابية وتحويل الأنشطة إلى خدمات رقمية إبداعية، وتم تنفيذه وتنظيمه بالتعاون بين قطاع الأنشطة الطلابية بالوزارة والإدارة العامة لرعاية الطلاب، برئاسة إبراهيم فهمى مدير عام رعاية الشباب بجامعة المنصورة.

وأثنى الدكتور أحمد أنور العدل على دعم الدكتور أشرف عبدالباسط والدكتور محمد عطية البيومى لهذا المهرجان وبدور مركز تقنية المعلومات والاتصالات بجامعة المنصورة فى إعداد المنصة الرقمية التى تمت من خلالها كافة فعاليات المهرجان .

وذكر بأن الموهبة يجب تشجيعها وتنميتها حتى تظهر للنور، وأن تنظيم هذه الفعاليات يساهم فى ذلك خاصة مع التحول الرقمى الذى أصبح ضرورة، وتحولت جامعة المنصورة إلى جامعة إلكترونية بفضل تميزها فيه وريادتها على الجامعات المصرية.

وترى الفنانة وفاء سالم أن غالبية الفنانين ساهمت الجامعات فى ثقل مواهبهم معربة عن سعادتها بالتواجد فى رحاب جامعة المنصورة.

ويعتبر الفنان عمرو رمزى أن هذا المهرجان يعد سبق وتميز لجامعة المنصورة التى يتشرف بالانتماء إليها ، ووعد بدعم الأفلام القصيرة التى يشارك فيها طلاب الجامعة.

وأكد الفنان وائل الفشنى على أن المهرجان فكرة غير تقليدية وتميز لاظهار المواهب لطلاب الجامعات والتى تذخر بالمواهب الشابة المتميزة.

وقدم فريق كورال جامعة المنصورة بقيادة المايسترو الدكتور عمرو المرس و محمد حاتم أغانى: كل دا كان ليه ، عاللى جرا ، سهر الليالى ، إن راح منك ياعين، قادرين نعملها، نعم يا حبيبى نعم، بالإضافة إلى ميدلى من أعمال الموسيقار ياسر عبدالرحمن.

وقام كل من الدكتور أشرف عبدالباسط والدكتور طايع عبداللطيف والدكتور محمد عطية البيومى بتكريم كل من الفنانة وفاء سالم والفنان عمرو رمزى والفنان وائل الحبشى وتكريم 74 فائزا يمثلون 24 جامعة مصرية.

جاء ذلك بحضور كل من الدكتور أشرف عبدالباسط - رئيس جامعة المنصورة، الدكتور طايع عبداللطيف - مستشار وزير التعليم العالى والبحث العلمى للأنشطة الطلابية ، الدكتور محمد عطية البيومى - نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، عدد من نواب رؤساء الجامعات لشئون التعليم والطلاب للجامعات المشاركة، الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية للتعليم والطلاب، نانسى أسعد نائب رئيس جامعة المنوفية، الدكتور شريف محمد على نائب رئيس جامعة السادات الدكتور المتولى سليم عميد زراعة دمياط، الدكتور محمود الجعيدى - عميد كلية الآداب ورئيس لجنة التحكيم بالمهرجان، عدد من عمداء كليات الجامعة ووكلائها، الدكتور أحمد أنور العدل منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة ومقرر المهرجان والسادة أعضاء هيئة التدريس أعضاء لجان الأنشطة الطلابية بالجامعة، حازم نصر - نائب رئيس تحرير الأخبار، الفنانة وفاء سالم، الفنان عمرو رمزى، الفنان وائل الفشنى، أسامة عبدالفتاح موسى أمين عام الجامعة، محمد عبداللطيف أمين عام الجامعة المساعد لشئون التعليم والطلاب، إبراهيم فهمى مدير الإدارة العامة لرعاية الطلاب بالجامعة، الدكتورة داليا خليفة مدير إدارة النشاط الفنى بالإدارة العامة لرعاية الطلاب، عدد من أساتذة وطلاب الجامعات المصرية.