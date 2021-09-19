تنظيم النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم بالعاصمة الإدارية ديسمبر المقبل

كتب محمد صبحى

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي أنه قد تقرر إنعقاد النسخة الثانية من المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي (GFHS) في الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر 2021 بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بالتزامن مع استضافة جمهورية مصر العربية الدورة الرابعة عشر للمؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو.

وأوضحت وزارة التعليم العالى ، أنه سوف يتم الإعلان عن المزيد من التفاصيل قريباً.

الجدير بالذكر أنه تم تأجيل النسخة الثانية من المنتدى العالمى للتعليم العالى والبحث العلمى، الذى كان من المقرر انعقاده فى مطلع شهر أبريل من عام 2020 إلى اكتوبر 2020 ولكن تم الغاء الانعقاد فى ضوء الإجراءات الوقائية التى تتخذها الوزارة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويأتى المنتدى تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالشباب وتأهيلهم لمواكبة التغيرات المستقبلية فى عملية التوظيف، وفى هذا الإطار يناقش المنتدى دور مؤسسات التعليم العالى والبحث العلمى فى إعداد وتأهيل الطلاب وشباب الباحثين لوظائف المستقبل واحتياجات أسواق العمل المحلية والدولية، فى ظل التغيرات السريعة فى مهارات التوظيف والطلب على سوق العمل.

كان الدكتور خالد عبد الغفار، قال إن النسخة الأولى والتى تمت فى أبريل من عام 2019 كان بها موضوعات هامة تم مناقشتها من خلال المنتدى واهمها مجالات التكوير الخاصة بالتعليم العالى والبحث العلمى وتداعيات الثورة الصناعية الرابعة وتأثيرها على سوق العمل وايضا تم التطرق لتديول التعليم ودور البحث العلمى فى التنمية المستدامة والتحول الرقمى وتأثره فى مجالات التعليم والتوظيف وكيفية مواجهة احتياجات سوق العلم واحتياجات الخريجين وتقليل الفجوة بين ما يدرس فى الجامعات وسوق العمل .

وتابع وزير التعليم العالى، أن توصيات المنتدى العالمى للتعليم الأول كانت توصيات هامة مع نهاية المؤتمر وتدور حول اعتماد اهداف التنمية المستدامة وتطبيقها بشكل واسع فى كل مجالات التعليم العالى واحياء ثقافة التعلم لدى الطلاب بدلا من الشهادات ومحاولة لتصميم برامج دراسية بالجامعة الجديدة أو الجامعة القائمة بالفعل تتلاءم مع احتياجات سوق العمل بالمستقبل .

كما قال الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى إن الأيام الأخيرة ظهر تصنيف الكليات داخل الجامعات وهناك تقدم كبير للجامعات المصرية فى كثير من التصنيفات الدولية بما ينعكس على مستوى الجامعات المصرية .