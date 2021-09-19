تموين الإسكندرية : ضبط عجز 18 طن قمح فى أحد صوامع التخزين

الاسكندرية جاكلين منير

أعلنت مديرية التموين بالإسكندرية، عن ضبط عجز 18 طن قمح فى أحد المواقع التخزينية التابعة للمديرية، حيث تمكن قسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى رئيسة القسم التابع لادارة الرقابة بالمديرية وفريق العمل التابع لها محمود الديب و مصطفى محمود من ضبط المخالفة خلال صرف كمية الأقماح المستلمة بأحد المواقع التخزينية المقررة، خلال 10 أيام، وتبين وجود عجز فى الأقماح المخزنة بالبنكر المذكور مقداره أكثر من 18 طن قمح.

وأشارت مديرية التموين بالإسكندرية فى بيان صادر اليوم، إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

وتمت أعمال اللجنة بناء على التوجيه الوزارى الصادر من الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بشأن استلام وصرف الاقماح المحلية، وبناء على تكليف محمد سعد الله أحمد وكيل الوزارة بخصوص تشكيل لجان استلام وصرف الأقماح المحلية.

يذكى أن المحافظة تضم عدد من صوامع الغلال التى تم تطويريها مؤخرا،حيث يوجد 4 صوامع كبرى لتخزين الغلال و القمح و هى صومعة برج العرب بسعة 90000 طن، صومعة الكينج مريوط بسعة 60000 طن، صومعة العامرية بسعة 60000 طن ، صومعة الصبحية بسعة 60000 طن، بالإضافة إلى البناكر بعدد 2 بنكر بمجمع السلام بالكيلو 21 سعة كل بنكر 45000 طن بإجمالى 90000 طن وهناجر الأرض الزراعية بسعة 3000 طن قمح معبأ فى أجولة، بالإضافة إلى الشون والتى تتمثل فى شونة القطن بسعة 600 طن معبأ فى أجولة.

وتتكون اللجان برئاسة عضو من مديرية التموين وعضوية عضو من مديرية الزراعة وعضو من هيئة سلامة الغذاء وعضو من جمعية القبانية وعضو من الجهات المسوقة ، وتشكلت غرفة عمليات رئيسية بالمديرية برئاسة وكيل الوزارة و عضوية العاملين المعنيين.

ويقوم المختصون بقسم صيانة الحبوب بالمديرية برئاسة أمانى حلمى و فريق العمل التابع لها والتفتيش لضمان توريد القمح المحلى بالمواصفات الفنية التى اعتمدتها الوزارة بضوابط محددة.

ولقد بدأ موسم توريد القمح، بالوجه البحرى يوم 20 أبريل الماضى بقرار وزارى و إستمر لمدة 3 أشهر نظرا للظروف الجوية هذا العام و ذلك لضمان حصاد المحصول بالنضج المطلوب.