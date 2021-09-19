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تعليم الغربية: برنامج تدريبى للمعلمين على السبورات الذكية والشاشات التفاعلية

الأحد، 19 سبتمبر 2021 11:52 م
تعليم الغربية: برنامج تدريبى للمعلمين على السبورات الذكية والشاشات التفاعلية جانب من البرنامج
الغربية عادل ضرة

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قرر المهندس ناصر حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالغربية، بضرورة تنفيذ التدريبات اللازمة لجميع المعلمين على استخدام السبورات الذكية، للمرحلة الإعدادية بالمدارس المطورة، والشاشات التفاعلية للمرحلة الثانوية، قبل بدء العام الدراسى الجديد 2021 / 2022، وذلك تحت إشراف وتدريب مركز التنمية المهنية بالمديرية والإدارات التعليمية العشر، وبالتعاون مع مركز التطوير التكنولوجى بالمديرية والإدارات التعليمية.

ويتم تنفيذ البرنامج التدريبى لمسئولى وحدات التدريب بالمدارس الإعدادية والثانوية لجميع المعلمين المستهدفين من التدريب، لإكساب المهارات التفاعلية، وايجابية استخدام الشاشات التفاعلية، والسبورات الذكية فى خدمة المناهج والعملية التعليمية.

يذكر أن فعاليات البرنامج التدريبى والذى بدأ اليوم بتدريب معلمى المرحلة الثانوية، سيستمر على مدار الأسبوع لتدريب جميع المراحل.

كان وكيل الوزارة قد وجه خلال كافة المتابعات بضرورة تدريب جميع المعلمين على استخدام السبورات الذكية للمرحلة الإعدادية فى المدارس المطورة، والشاشات التفاعلية للمرحلة الثانوية، قبل بدء العام الدراسى الجديد.

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