تعرف على التحويلات المرورية بعد غلق نفق الزعفرانة لمدة شهرين

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت إدارة المرور، مجموعة من التحويلات لحركة السيارات بسبب غلق كلي لنفق الزعفرانة بدءآ من صباح أمس ولمدة شهرين للقيام بأعمال صيانة وتطوير ورفع كفاءة الطريق الصحراوي الشرقي وما يتضمنه من رفع كفاءة "نفق الزعفرانة " وتنفيذ أعمال تدعيم وصب للطبقة الخرسانية لجسم النفق، تستمر تلك الأعمال لمدة شهرين، وسط تواجد الخدمات المرورية اللازمة لمتابعة حركة السيارات.

وقال مصدر أمنى، إن تلك الأعمال ستلزم إجراء غلق كلي لنفق الزعفرانة بالاتجاهيين لمدة شهرين على أن تكون الأعمال علي مدار 24 ساعة، مع قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بإجراء تحويلات مرورية علي النحو التالي :-

- القادم من طريق " 21 " الصف وأطفيح إتجاه " طريق الزعفرانة البحر الأحمر "السير يمينآ اتجاه الطريق الشرقي القديم بني سويف حتي نفق "بياض العرب" ثم السير لطريق الزعفرانة .

- القادم من طريق " 21 "الصف وأطفيح إتجاه طريق القاهرة العودة للسير بطريق 21 الصف وأطفيح حتي نفق أطفيح او نفق الودي أو الاستكمال حتي مناطق الاخصاص ومنه للدائري الإقليمي إتجاه القاهرة .

- القادم من طريق الزعفرانة اتجاه نفق الزعفرانة إتجاه مدينة أطفيح السير يمينآ أعلى مسطح طريق الصعيد الحر اتجاه القاهرة ثم دوران وعودة قبل بوابات طريق الصعيد الحر ثم دوران وعودة إتجاه بوابات الكريمات .

ولفت المصدر، أن الإدارة العامة لمرور الجيزة قامت بتعيين الخدمات المرورية اللازمة قبل بوابات الكريمات لمنع السير اتجاه نفق الزعفرانة وإرشاد قائدي المركبات المتجه لطريق الزعفرانة السير بطريق بني سويف الصحراوي الشرقي حتي نفق بياض العرب .

واستطرد المصدر، أن الادارة العامة لمرور الجيزة نسقت مع الشركة المنفذة لوضع العلامات الإرشادية والتحذيرية والعلامات المضيئة ليلآ والنيوجيرسي وذلك لتحقيق أعلي معدلات الأمن والسلامة علي الطرق السريعة والزام قائدي المركبات بالإلتزام بالتحويلة المرورية بنطاق الأعمال بالكامل بجانب تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.