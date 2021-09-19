اليوم السابع
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تطعيم وتسجيل العاملين بـ"تعليم دمياط" بلقاح كورونا بنسبة بلغت 99.96%

الأحد، 19 سبتمبر 2021 06:51 م
تطعيم وتسجيل العاملين بـ"تعليم دمياط" بلقاح كورونا بنسبة بلغت 99.96% الدكتورة منال عوض محافظ دمياط
دمياط معتز الشربينى

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تلقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، تقريرًا من مديرية التربية والتعليم حول ما تم تنفيذه من إجراءات لتسجيل وتطعيم العاملين بقطاع التربية والتعليم من أعضاء هيئة التدريس وإداريين وعمال بلقاح فيروس كورونا قبل بدء العام الدراسى الجديد 2021/2022.

وتضمن التقرير وصول نسبة متلقى اللقاح للجرعة الأولى والجرعتين والمسجلين على الموقع الرسمى لوزارة الصحة والسكان تمهيدًا لتلقى اللقاح، 99.96 %، مؤكدة سرعة الانتهاء من تطعيم المسجلين قبل بداية العام الدراسي الجديد، وذلك للحد من انتشار الفيروس و العمل على توفير مناخ صحى وآمن خلال العملية التعليمية للحفاظ على سلامة الجميع.

 

 


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