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تدشين حملة "معا نطمئن" للحصول على لقاح كورونا فى الغربية.. لايف وصور

الأحد، 19 سبتمبر 2021 02:11 م
تدشين حملة "معا نطمئن" للحصول على لقاح كورونا فى الغربية.. لايف وصور حملة معا نطمئن
الغربية - محمد طارق

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قدم "اليوم السابع" بث مباشر جديد لتدشين حملة "معا نطمئن" تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحةو الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية .

وتستهدف الحملة تسجيل اسماء المواطنين على الموقع الإلكترونى لتلقى اللقاح وتشجيعهم لاعطائهم اللقاح، خلال الفرق الميدانية للتواصل المجتمعى المجهزة "بالتابلت" للتسجيل الفورى وتوجيه المواطنين لتلقى اللقاح فى ذات اليوم بمركز شباب سبرباى المجهز كامل لاستقبال المواطنين.

وأوضح الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة الصحة بالغربية أن الهدف من الحملة مساعدة المواطنين على التسجيل لهم وتوجيهم على مركز شباب سبرباى لتلقى اللقاح.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء دشن، الأربعاء الماضى، حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقى اللقاح فى اليوم نفسه من خلال التسجيل الرابط التالى https://egcovac.mohp.gov.eg

اتوبيس الحملة
اتوبيس الحملة

 

الحملة
الحملة

 

جانب من الحملة
جانب من الحملة

 

جانب من حملة معا نطمئن
جانب من حملة معا نطمئن

 

حملة معا نطمئن بالغربية
حملة معا نطمئن بالغربية

 

حملة معا نطمئن للحصول على لقاح كورونا فى الغربية
حملة معا نطمئن للحصول على لقاح كورونا فى الغربية

 

حملة معا نطمئن
حملة معا نطمئن

 

 

 

 

 

 


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