بروتوكول تعاون بين "الثروة المعدنية" والقومى لعلوم البحار لتبادل الخبرات

كتبت-مروة الغول

شهد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية والدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية والمعهد القومى لعلوم البحار والمصايد لتحقيق التكامل والاستفادة المشتركة وتبادل الخبرات والامكانيات الفنية والعلمية والبحثية في مجالات البحث والاستكشاف والتنقيب عن الثروات المعدنية في المياه الإقليمية والمناطق البحرية المصرية.

ويأتي البروتوكول في إطار التعاون الممتد والمثمر بين الوزارتين لتبادل الخبرات والاستفادة المشتركة من الخبرات العلمية والعملية والتكنولوجية خاصة في قطاعات حيوية مثل التعدين باعتباره أحد القطاعات التي يتم العمل على تطويرها لتعظيم مساهمته في الناتج القومى الإجمالى وزيادة القيمة المضافة من موارد مصر التعدينية لتحقيق أقصى استفادة للاقتصاد القومى.

وقع البروتوكول الجيولوجى خالد الششتاوى رئيس هيئة الثروة المعدنية مع الدكتور عمرو حمودة رئيس المعهد القومى لعلوم البحار والمصايد.

وينظم البروتوكول مجالات وامكانيات التعاون بين الجانبين فيما يتصل بأنشطة البحث والاستكشاف عن الثروات المعدنية في المناطق البحرية ويشمل ذلك التعاون في تنفيذ خطط ومشروعات ودراسات بحثية والاستفادة من الإمكانيات البحثية لمعهد علوم البحار في البحث والتنقيب عن الثروات المعدنية بالمياه الإقليمية البحرية بما يدعم مشروعات وخطط هيئة الثروة المعدنية وتطوير الأبحاث والدراسات العلمية في هذا الشأن، وتعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة للمسح والاستكشاف البحرى لدى معهد علوم البحار متمثلة في سفن الأبحاث (سلسلبيل واليرموك) في أنشطة المسح البحرى الخاصة بالتعدين وعمليات تجميع العينات وذلك بالتعاون مع فرق عمل هيئة الثروة المعدنية، والاستفادة من كافة الإمكانيات والمعدات والمتوفرة لدى الطرفين، علاوة على التبادل العلمى والتكنولوجى من خلال تبادل التقارير العلمية .

وتشمل أوجه التعاون تنظيم الدورات التدريبية والمؤتمرات والندوات العلمية وورش العمل وتبادل الخبرات العلمية في مجال الأنشطة الاستكشافية البحرية من مسح سيزمى ومغناطيسى، وتبادل المشاركة في المؤتمرات، والتنسيق بين الجانبين في تبادل الرؤى والتعاون المشترك مع الجهات الدولية والشركات الأجنبية من خلال اتفاقيات البحث والاستكشاف عن الثروات المعدنية البحرية.

وحضر التوقيع المهندس علاء خشب نائب وزير البترول والثروة المعدنية لشئون الثروة المعدنية والجيولوجى ياسر رمضان نائب رئيس هيئة الثروة المعدنية.