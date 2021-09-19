بث مباشر.. إصابة 13 شخصا إثر انفجار أنبوبة أكسجين داخل عيادة طبيب بدمنهور

البحيرة - ناصر جودة

قدم اليوم السابع، بثا مباشرا، من مدينة دمنهور بالبحيرة، بعد إصابة 13 شخصا في واقعة حريق العيادة الطبية، وذلك إثر انفجار أسطوانة أكسجين داخل العيادة.

كان اللواء أحمد عرفات مدير أمن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من شرطة النجدة.

وبالفحص تبين اندلاع حريق هائل داخل عيادة أحد الأطباء بشارع عبد السلام الشاذلى بجوار الكوبرى العلوى بمدينة دمنهور اثر انفجار أنبوبة أكسجين.

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية بقيادة العميد محمد بلبع إلى مكان الحريق للسيطرة عليه ومنع امتداده إلى الأماكن المجاورة.

وتم فرض كردون أمني بالقرب من واقعة الحريق لمنع اقتراب المواطنين وتم فصل كافة المرافق عن العقار المحترق.

وأسفر الحريق عن إصابة 13 شخصا وتم نقلهم إلى المستشفى العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية العاجلة.

وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة أعمال التحقيقات.