اليوم السابع
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انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لمسئولى وحدات التدريب بمدارس الوادى الجديد

الأحد، 19 سبتمبر 2021 04:56 م
انطلاق فعاليات البرنامج التدريبى لمسئولى وحدات التدريب بمدارس الوادى الجديد فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبى
الوادى الجديد- ماهر البهنساوى

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شهد الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الأحد، إنطلاق فعاليات اليوم الأول للبرنامج التدريبى لمسئولى وحدات التدريب بالمدارس فى جميع الإدارات التعليمية الخمس بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع إدارة التدريب بالمديرية وذلك بمقر مدرسة اللغات المتميزة بمدينة الخارجة.

وقال مدير التعليم بالمحافظة أن مدة البرنامج التدريبى 3 أيام وتتضمن محاوره  القرارات الوزارية لعمل وحدة التدريب والسلوكيات المهنية لمسئولى وحدات التدريب ودور لجان التنمية المهنية على مستوى الإدارة والمدرسة وتضمين لجان الأنشطة التدريبية سواء على مستوى المديرية او الإدارة أو المدرسة بالتوعية بالمشروعات القومية للجمهورية  الجديدة حتى يتمكن المعلمون بعد ذلك بتعريف الطلاب بها أثناء تدريس المواد الدراسية المختلفة.

وشدد مدير التعليم على ضرورة تحقيق أكبر إستفادة من التدريب ونقل جميع الخبرات بين المعلمين وبعضهم البعض للوصول دائما لأفضل النتائج للإرتقاء بالعمل والنهوض به يأتى و ذلك انطلاقا من أهمية التنمية المهنية للكوادر التعليمية وتحقيق الفاعلية من برامج التدريب.

 


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