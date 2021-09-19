انطلاق حملة "معًا نطمئن .. سجل الآن" بمحافظة الإسماعيلية اليوم

الإسماعيلية - صبرى غانم

كشفت محافظة الاسماعيلية فى بيان لها، أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أعلنت انطلاق حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، بمحافظة الإسماعيلية للتسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتوسع في حملة تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا، وأن الحملة تستمر لمدة 10 أيام تجوب خلالها جميع محافظات الجمهورية من الساعة العاشرة صباحًا وحتى العاشرة مساءً.

وتم تخصيص أتوبيس فى منطقة عثمان أحمد عثمان يضم فريقًا من التواصل المجتمعي بوزارة الصحة، تم تدريبهم على أعلى مستوى ويرتدون زيًا مخصصًا، ومزودين بأجهزة "تابلت" لتسجيل بيانات المواطنين على الموقع الإلكتروني لتلقي اللقاح، والرد على جميع استفساراتهم وتساؤلاتهم حول اللقاحات، مؤكدًا أن المواطنين الذين سجلوا على الموقع سابقًا ولم تصلهم رسالة نصية يمكنهم التوجه إلى الحملة للحصول على رسالة فورية بموعد تلقي اللقاح.

كما تم تجهيز 3 مراكز شباب بالمحافظة، "مركز شباب الفردوس، نادى السلام، نادى الشجرة"، للمواطنين لتلقى اللقاح في نفس اليوم فور التسجيل بالحملة، مشيرًا إلى تجهيز مراكز شباب بجميع المحافظات التي تجوبها الحملة بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، وذلك لمنع التزاحم بمراكز تلقي اللقاح.

والحملة ستنتقل اليوم الأحد إلى محافظات "الغربية، المنيا، الإسماعيلية"، ونؤكد بأهمية التردد على حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن" لتسجيل بياناتهم وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم، أو التسجيل من خلال الرابط التالي: https://egcovac.mohp.gov.eg)/) للحصول على اللقاح.

يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، شهد يوم الأربعاء الماضي، تدشين حملة "معًا نطمئن.. سجل الآن"، وذلك بحضور الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، لتشجيع المواطنين على التسجيل وسرعة تلقي اللقاح في نفس اليوم.